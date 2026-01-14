Un pescador brasileño de 35 años protagonizó una extraordinaria historia de supervivencia después de que su embarcación naufragara en las aguas de São Francisco do Sul, en el sur de Brasil. El hombre pasó aproximadamente 17 horas a la deriva, aferrado a la puerta de una heladera que actuó como flotador improvisado, hasta que fue avistado y rescatado por un helicóptero de la Policía Militar local.

El dramático rescate se produjo a unos 4 kilómetros de la costa, cerca de las Islas Tamboretes, donde la aeronave localizó al hombre exhausto, pero aún consciente, sosteniéndose con todas sus fuerzas al improvisado salvavidas. Fue trasladado de inmediato al Hospital Nossa Senhora das Graças, en São Francisco do Sul, donde los médicos confirmaron que se encontraba estable.

Publicidad

El naufragio ocurrió el lunes por la tarde mientras padre e hijo salieron a pescar camarones. Aún se investiga si el siniestro estuvo relacionado con fuertes tormentas que afectaron la región.

Lamentablemente, el padre del sobreviviente, identificado como Valmoci Vicente Bento, de 58 años, no logró sobrevivir al accidente. Su cuerpo fue hallado el martes a unos 9 kilómetros de la costa y a 350 metros de la embarcación hundida, confirmando el trágico desenlace familiar.

Publicidad

Las imágenes del rescate y el relato de esta odisea rápidamente se viralizaron, generando un fuerte impacto en Brasil. La conmoción se sintió especialmente en la comunidad pesquera local, que lamenta la pérdida del hombre mayor y celebra el milagroso rescate del hijo.