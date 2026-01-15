Sociedad > Creencias
Dónde colocar un cactus en casa para atraer abundancia, según el Feng Shui
De acuerdo con las creencias del Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, existen objetos y elementos capaces de influir directamente en las energías de las personas. Entre ellos, las plantas ocupan un lugar central, ya que se las considera portadoras de vida, equilibrio y renovación.
Una de las especies con mayor carga simbólica es el cactus. Más allá de su uso decorativo, esta planta es asociada con la protección, la prosperidad y el movimiento del dinero, siempre y cuando se ubique en sectores específicos del hogar o del trabajo.
Para atraer abundancia económica, el Feng Shui recomienda colocar el cactus en la zona sureste de la casa u oficina, sector vinculado con la riqueza. Puede situarse sobre un mueble, estantería o escritorio, siempre en un espacio ordenado y con buena iluminación natural.
Si el objetivo es proteger el hogar o un comercio, lo ideal es ubicarlo cerca de la puerta de entrada, ventanas o accesos principales. De esta manera, actúa como una barrera energética contra malas vibras, envidias y energías negativas que provienen del exterior.
En ámbitos laborales, el cactus también cumple una función protectora. Colocado en un rincón del escritorio o de la oficina, lejos del centro del espacio, ayuda a mantener la concentración y a resguardar proyectos, ideas y el dinero generado por el trabajo.
Sin embargo, no todos los lugares son recomendables. El Feng Shui desaconseja poner cactus en dormitorios o zonas de descanso, ya que su energía activa y defensiva puede interferir con el sueño, la relajación y la armonía emocional.
Bien ubicado, el cactus no solo aporta un toque estético al ambiente, sino que también puede convertirse en un aliado energético para atraer prosperidad, proteger los espacios y equilibrar las energías del hogar.