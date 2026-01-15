De acuerdo con las creencias del Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, existen objetos y elementos capaces de influir directamente en las energías de las personas. Entre ellos, las plantas ocupan un lugar central, ya que se las considera portadoras de vida, equilibrio y renovación.

Una de las especies con mayor carga simbólica es el cactus. Más allá de su uso decorativo, esta planta es asociada con la protección, la prosperidad y el movimiento del dinero, siempre y cuando se ubique en sectores específicos del hogar o del trabajo.

Para atraer abundancia económica, el Feng Shui recomienda colocar el cactus en la zona sureste de la casa u oficina, sector vinculado con la riqueza. Puede situarse sobre un mueble, estantería o escritorio, siempre en un espacio ordenado y con buena iluminación natural.

Si el objetivo es proteger el hogar o un comercio, lo ideal es ubicarlo cerca de la puerta de entrada, ventanas o accesos principales. De esta manera, actúa como una barrera energética contra malas vibras, envidias y energías negativas que provienen del exterior.

En ámbitos laborales, el cactus también cumple una función protectora. Colocado en un rincón del escritorio o de la oficina, lejos del centro del espacio, ayuda a mantener la concentración y a resguardar proyectos, ideas y el dinero generado por el trabajo.

Sin embargo, no todos los lugares son recomendables. El Feng Shui desaconseja poner cactus en dormitorios o zonas de descanso, ya que su energía activa y defensiva puede interferir con el sueño, la relajación y la armonía emocional.

Bien ubicado, el cactus no solo aporta un toque estético al ambiente, sino que también puede convertirse en un aliado energético para atraer prosperidad, proteger los espacios y equilibrar las energías del hogar.