El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, salió al cruce de las críticas por el escaso movimiento en el mercado de pases y defendió la gestión del club en medio de la pretemporada. En la previa del amistoso ante Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo, Riquelme llamó a mantener la calma y no “volverse locos” por la falta de múltiples refuerzos, asegurando que el plantel actual es de gran calidad.

Aunque hasta ahora solo hay un refuerzo prácticamente confirmado, el colombiano Marino Hinestroza, cuya llegada está casi cerrada, Riquelme sostuvo que Boca ya cuenta con un conjunto competitivo y recordó que en el mercado anterior se sumaron varios nombres importantes, entre ellos Leandro Paredes, que se adaptaron con el paso del tiempo.

“La ilusión es muy grande”, dijo Riquelme, poniendo énfasis en los objetivos deportivos del año, entre ellos la participación en la Copa Libertadores y otros torneos importantes. “No nos tenemos que volver tan locos. Tenemos un gran plantel”, expresó, destacando que a algunos jugadores les lleva tiempo acomodarse al club y confiando en que rendirán a buen nivel.

El dirigente remarcó además las condiciones de Hinestroza, valorando su técnica y potencial aporte al equipo Xeneize, aunque aceptó implícitamente que por el momento no habrá una avalancha de nuevas incorporaciones.

Las declaraciones de Riquelme llegan en un contexto de expectativas entre los hinchas por reforzar especialmente el ataque y otras zonas del campo, en un mercado que golpea por la limitación de cupos de extranjeros y la prudencia en las decisiones deportivas.

Con su mensaje, Riquelme buscó transmitir tranquilidad a la afición y reafirmar la confianza en la planificación deportiva del club, convencido de que el plantel actual y las estrategias en marcha permitirán afrontar con éxito la temporada 2026.