Dos delincuentes ingresaron a una vivienda del barrio SUOES II, en Rawson, y se llevaron numerosos elementos de valor, entre ellos televisores, ropa, juguetes, bombas de agua y hasta la motocicleta del dueño de casa. El damnificado aseguró que el complejo es “tierra de nadie” y denunció que en los últimos días se registraron al menos cuatro robos similares.

El hecho ocurrió el pasado martes, alrededor de las 5.15 de la madrugada, cuando los ladrones aprovecharon la ausencia de moradores para violentar la reja de una ventana trasera y acceder al interior del inmueble.

Así encontró la habitación de una de sus hijas el damnificado.

Según relató la víctima, los delincuentes sustrajeron dos televisores, uno de 55 pulgadas y otro de 32, la totalidad de la ropa y los juguetes de una de sus hijas, las bombas de agua de la cisterna y la motocicleta que se encontraba guardada en el comedor de la vivienda porque no funcionaba bien, pero los ladrones la hicieron arrancar y en ella finalmente se dieron a la fuga.

Otra habitación que fue desordenada por los delincuentes al cometer el robo.

Tras descubrir el robo, el propietario solicitó a los vecinos imágenes de cámaras de seguridad y recibió varios registros en los que se observa con claridad cómo los sujetos huían del lugar cargando los elementos sustraídos.

El damnificado, de apellido Bruna y de 30 años, contó a DIARIO HUARPE que el barrio SUOES II ubicado en calle Meglioli entre calles 4 y 5, pertenece a trabajadores de estaciones de servicio y está circundado por complejos habitacionales como el barrio Ansilta, Franklin Rawson, Malimán, Las Palomas y Valle Grande.

Por esta ventana del fondo de la casa cuya reja fue violentada, entraron los ladrones.

“Desde que nos entregaron las viviendas somos víctimas de robos constantes. Hemos tenido reuniones con autoridades policiales y de seguridad, pero nunca tuvimos una respuesta concreta”, expresó.

Tras el último hecho, durante la jornada del martes se observó presencia policial en el complejo, aunque, según denuncia este vecino, pasada las 22 horas él y sus vecinos no volvieron a ver patrulleros ni efectivos recorriendo el barrio, situación que se repitió en los días siguientes.

“La situación es desesperante”, afirmó Bruna, quien agregó que entre los vecinos evalúan elevar el reclamo a autoridades de mayor rango y, de no obtener respuestas, solicitar una audiencia con el gobernador.