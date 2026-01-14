¿Wanda Nara es querida? Yanina Latorre reveló la verdad de MasterChef

Luego de concluir su participación en Masterchef Celebrity, Yanina Latorre rompió el silencio sobre las internas del programa de cocina. Aunque un contrato de confidencialidad le impedía hablar previamente, la panelista utilizó sus historias de redes sociales para responder las dudas de sus seguidores el 14 de enero de 2026.

El foco principal estuvo puesto en el vínculo de los concursantes con la conductora, Wanda Nara, tras meses de rumores filtrados sobre supuestos entredichos y reuniones de equipo secretas a sus espaldas.

Al ser consultada sobre el trato real en el set, Latorre sorprendió al desmentir las versiones de conflicto. La mediática declaró: "Me llamó la atención. Es muy querida. Hay muy bien clima. Se hacían los cancheros al aire conmigo pero son todos muy amorosos. Salvo Marixa que real, no sé que le pasa".

Mientras el ciclo se encamina hacia su etapa final, la competencia sumó una instancia decisiva redactada por Daniela Brea. El martes 13 de enero dio inicio el repechaje, un desafío de una semana donde figuras eliminadas y nuevos integrantes buscan un lugar en el certamen. El objetivo de los participantes es superar las pruebas diarias para obtener el delantal blanco y concretar su regreso definitivo al reality.