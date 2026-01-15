"Mataron a un niño inocente": la familia llora el asesinato de un joven de 21 años

La madrugada del lunes se convirtió en una tragedia para la familia Ibarra tras el asesinato de Joaquín, un joven de 21 años, durante un robo en el barrio Julio Abraham de Alderetes. El crimen, perpetrado a quemarropa y sin que la víctima opusiera resistencia, conmocionó a la comunidad y motivó la detención de dos adolescentes de 16 y 17 años, identificados mediante cámaras de seguridad.

El relato del crimen

Según la reconstrucción de la investigación, Joaquín se encontraba en la vereda de la casa de un amigo pasadas las 2 de la mañana cuando dos jóvenes llegaron en una motocicleta. Uno de ellos descendió, exhibió un arma de fuego y le exigió sus pertenencias. El joven entregó de inmediato una bolsa que llevaba consigo.

Publicidad

Sin embargo, en un acto que la investigación califica de innecesario y extremo, el asaltante regresó sobre sus pasos y le disparó en la cabeza a Joaquín, a quemarropa. Los agresores huyeron rápidamente en la moto. La víctima fue trasladada al hospital Padilla, donde falleció alrededor de las 5 de la mañana a causa de la gravedad de la herida. La causa fue caratulada como homicidio agravado criminis causae.

El dolor de la familia

“Era un niño sin maldad, nunca trajo un problema a casa. No se metía con nadie”, expresó Marisel, hermana de Joaquín, en medio del dolor. “No se resistió nunca. No había necesidad de matarlo. ¿Cómo hago yo para seguir? Lo necesito, necesito a mi hermano, necesito su abrazo. Necesito justicia”, agregó.

Publicidad

Norma, la madre del joven, hizo un desgarrador pedido: “Solamente pido justicia. He luchado tanto en la vida para criarlo, para que en menos de cinco minutos que haya salido de casa me lo maten”. Marisel concluyó: “No les ha temblado el pulso para matarlo a mi hermano. Lo mataron por matar. No empezaba a vivir, 21 años tenía”.

Avances en la investigación y situación de los imputados

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter. Los dos adolescentes detenidos fueron imputados como coautores del crimen. En una audiencia, el juez penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Federico Moeykens, accedió al pedido de la fiscalía y ordenó que los jóvenes fueran alojados en el Instituto Roca por un plazo de cuatro meses mientras avanza la investigación.

Publicidad

Durante la audiencia, la defensa de los imputados, a cargo de Delfina Romano, denunció que los adolescentes habrían sido golpeados y amenazados por efectivos policiales durante el traslado, por lo que solicitó que se declarara ilegítima su aprehensión. Este planteo fue acompañado por la auxiliar de la Defensoría de Niñez, Ana Gómez Morton. La investigación sobre estos presuntos malos tratos también sigue su curso.

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa los debates en torno a la seguridad, la violencia juvenil y el sistema de responsabilidad penal adolescente, mientras una familia clama por justicia y llora la pérdida de un joven al que describen como un “niño inocente”.