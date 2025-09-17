Una violenta gresca entre grupos antagónicos alteró a los vecinos del Lote Hogar 38 en Chimbas. Lo que comenzó como un enfrentamiento con piedras escaló a un nivel alarmante cuando uno de los involucrados, un menor de edad, desenfundó un arma de fuego y efectuó varios disparos en plena calle y a quemarropa, sembrando el pánico entre quienes observaban la situación.

El incidente, que se desató en horas del mediodía, puso en alerta a los residentes de la zona, quienes se asomaron para presenciar la trifulca. Los revoltosos se enfrentaban a pedradas en una disputa al parecer por un tema de vieja data entre el menor que disparó y una familia Zárate. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente cuando un adolescente extrajo un arma de fuego, apuntó y disparó a sus adversarios.

Los integrantes del bando contrario, al ver que el joven disparaba a quemarropa, se replegaron de inmediato para ponerse a resguardo. A pesar del peligro inminente, la furia de los jóvenes no cesó. Tras el cese de los disparos, el grupo de atacados volvió a avanzar con la intención de capturar al agresor. No obstante, el enfrentamiento se disolvió cuando el grupo que acompañaba al menor armado se retiró de la escena, incluido el joven armado quien logró escapar.

A pesar del caos y los disparos, afortunadamente no se reportaron heridos. La Policía tomó conocimiento del hecho y, ante la gravedad de la situación, inició de inmediato una investigación para identificar y detener al adolescente responsable. La búsqueda se intensificó durante la jornada, con la policía local trabajando en conjunto para dar con el paradero del sospechoso.

Finalmente, en horas de la noche, cerca de las 23 de este lunes, el personal del Comando Radioeléctrico Norte llevó a cabo el procedimiento de detención. El sospechoso, de 16 años, fue localizado y capturado, y fue puesto a disposición del Juzgado Penal de Niñez, Adolescencia y Familia N°2, que será el encargado de determinar su situación procesal. Hasta el momento, el arma de fuego utilizada en el enfrentamiento no fue encontrada. El hecho reavivó la preocupación por la escalada de violencia en las disputas entre estos dos bandos de la zona y la peligrosidad de que armas de fuego caigan en manos de menores de edad.