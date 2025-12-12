Mercado Libre continúa ampliando su red logística en Argentina y, a través de su programa Mercado Envíos Extra, invita a conductores con vehículo propio a sumarse como repartidores independientes. La empresa asegura que, con dedicación, es posible ingresar hasta $450.000 por semana, monto que ya incluye las retenciones legales correspondientes.

Esta modalidad de trabajo es autónoma, permitiendo a los choferes decidir cuántos recorridos aceptar y en qué horarios desean operar. Para comenzar, los interesados deben descargar la aplicación Mercado Envíos Extra y completar un registro con sus datos personales para validar la cuenta.

Una vez registrados, los conductores reciben ofertas de entregas con detalles como la zona, la duración estimada y la tarifa propuesta. Pueden aceptar o rechazar cada recorrido según su conveniencia. Al aceptar, deben retirar los paquetes en un punto de colecta asignado y realizar las entregas siguiendo la ruta optimizada que sugiere la app, diseñada para ahorrar tiempo y kilómetros.

Los pagos se realizan semanalmente y se acreditan directamente en la cuenta de Mercado Pago del repartidor, asegurando una gestión rápida y sencilla de los ingresos.

Respecto a los ingresos, Mercado Libre aclara que no se trata de un salario fijo, sino de una ganancia variable que depende de la cantidad de entregas realizadas y la disponibilidad horaria de cada conductor. El monto máximo estimado de $450.000 semanales refleja un nivel alto de dedicación y volumen de trabajo.

Para unirse al programa, los interesados deben contar con un vehículo propio, ya sea auto, moto o camioneta, y cumplir con ciertos requisitos básicos que la empresa solicita para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

Entre las ventajas más destacadas por los repartidores se encuentran la flexibilidad para elegir días y horarios de trabajo, incluyendo fines de semana, y la posibilidad de aprovechar un flujo constante de pedidos gracias al volumen de operaciones de Mercado Libre en el país.

Especialistas en logística recomiendan optimizar el desempeño y los ingresos planificando bien las rutas y aprovechando las franjas horarias de mayor demanda para maximizar el volumen de entregas.

Con estas condiciones, Mercado Envíos Extra se posiciona como una opción atractiva para quienes desean monetizar su vehículo y generar ingresos adicionales en un mercado con alta necesidad de servicios de última milla.