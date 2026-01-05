Mickey Rourke, el ícono que supo conquistar el mundo en la década del 80, vive hoy una realidad desesperante reportada por medios como People y TMZ. El actor de 73 años se encuentra en medio de un proceso de desalojo de su vivienda en Los Ángeles tras adeudar casi 60.000 dólares de meses de renta.

Ante la posibilidad de quedar en la calle, el artista autorizó a su equipo de confianza a lanzar en una plataforma la campaña de recaudación de fondos bajo el lema: "Ayudemos a Mickey a quedarse en su casa".

La crisis es profunda y el entorno del protagonista de Nueve semanas y media asegura que se encuentra viviendo "al día", ya que sus participaciones en cine independiente no bastan para sostener su estilo de vida en California.

Portales como Page Six han capturado imágenes de su apariencia actual, que luce muy desmejorada y lejos del brillo de las alfombras rojas. Mientras algunos seguidores ya aportan pequeñas sumas, el dueño de la propiedad busca ejecutar la orden de salida inmediata.

Su declive se asocia a su carácter explosivo y a la decisión de alejarse de la actuación en su mejor momento para ser boxeador profesional, etapa que marcó su rostro con cirugías y combates.

Pese a su regreso triunfal en 2008 con la nominación al Oscar por El luchador, el artista admitió en diversas entrevistas que "dilapidó su fortuna en excesos, motos y el mantenimiento de un séquito que desapareció cuando el dinero se acabó". Quien fuera comparado con Marlon Brando hoy es el reflejo más crudo de la fragilidad del éxito en la industria cinematográfica.