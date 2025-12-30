Este martes por la tarde, el presidente Javier Milei tendrá una agenda cargada en Casa Rosada, donde recibirá al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, en una de las últimas reuniones oficiales del año 2025.

Seymour, líder de la Association of Consumers and Taxpayers (ACT) y declarado militante de derecha liberal, forma parte de la coalición gobernante en Nueva Zelanda junto al Partido Nacional y New Zealand First. Desde el 31 de mayo de este año, se desempeña como viceprimer ministro.

Publicidad

Entre sus políticas destacadas, impulsó una reducción en la cantidad de ministerios, pasando de 41 a 20, argumentando que el gabinete estaba “inflado”. Esta medida es similar a la que aplicó Milei tras asumir la presidencia en diciembre de 2023.

La visita de Seymour sorprendió a varios miembros del Poder Ejecutivo argentino, ya que Nueva Zelanda es considerado un socio competitivo y no complementario. El encuentro se enmarca además en el contexto del reciente anuncio de la aerolínea China Eastern Airlines, que en diciembre de 2025 comunicó la apertura de un vuelo entre Shanghai y Buenos Aires con escala técnica en Auckland.

Publicidad

El encuentro se realizará en el despacho presidencial de Balcarce 50 a las 14 horas y contará con la participación del canciller Pablo Quirno, acompañando a Milei y Seymour en la reunión.

Además, en vísperas de Año Nuevo, el mandatario grabará una entrevista con el reconocido conferencista argentino Andrés Oppenheimer para el programa “Oppenheimer Presenta”, sumando otra actividad relevante a su agenda antes de cerrar el año.