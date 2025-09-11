Provinciales > Tradición hípica
Sanjuaninos vivieron el Clásico Sarmiento: mirá todas las fotos
POR REDACCIÓN
Miles de sanjuaninos asistieron este jueves 11 de septiembre al Clásico Domingo Faustino Sarmiento, la cita más importante del turf local, que se desarrolló en el Jockey Club con 14 carreras, más de 70 caballos de todo el país y la presencia de autoridades provinciales.
La jornada se vivió en el marco del feriado por el Día del Maestro y tuvo además espectáculos artísticos, stands gastronómicos y la actuación de la Banda de Policía.
Mirá la galería de fotos del Clásico Sarmiento y búscate entre los asistentes que llenaron el hipódromo de Rivadavia.
