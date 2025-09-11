Publicidad
Provinciales > Tradición hípica

Sanjuaninos vivieron el Clásico Sarmiento: mirá todas las fotos

El Jockey Club recibió a miles de personas en la 72° edición del Clásico Domingo Faustino Sarmiento. Hubo carreras, espectáculos y gran participación del público. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El Jockey Club  fue escenario del tradicional Clásico Domingo Faustino Sarmiento. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Miles de sanjuaninos asistieron este jueves 11 de septiembre al Clásico Domingo Faustino Sarmiento, la cita más importante del turf local, que se desarrolló en el Jockey Club con 14 carreras, más de 70 caballos de todo el país y la presencia de autoridades provinciales.

La jornada se vivió en el marco del feriado por el Día del Maestro y tuvo además espectáculos artísticos, stands gastronómicos y la actuación de la Banda de Policía.

Mirá la galería de fotos del Clásico Sarmiento y búscate entre los asistentes que llenaron el hipódromo de Rivadavia.

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

 

