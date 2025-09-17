A 100 días de la condena por la causa Vialidad, los seguidores de Cristina Kirchner se concentraron este martes frente al departamento donde cumple su condena para reafirmar su respaldo y coordinar los próximos pasos de la campaña “Argentina con Cristina”.

Según fuentes cercanas a la organización, la jornada reunió a dirigentes de distintos espacios políticos que integran Fuerza Patria, con la intención de intensificar las acciones en torno a lo que califican como una condena “ilegítima y proscriptiva”. “El compromiso principal fue reforzar la campaña nacional y visibilizar la defensa de la presidenta del PJ”, indicaron desde el kirchnerismo.

En paralelo, se anunció que el 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista, se realizará la Caravana Nacional “Leales de corazón”. La iniciativa contará con un formato de peregrinación que partirá desde 12 puntos del Gran Buenos Aires, representando cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D’Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla.

La movilización también incluyó homenajes estudiantiles. Por la tarde, en San José 1111, los secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recordaron la Noche de los Lápices y se sumaron al acto central en La Plata. La expresidenta compartió palabras de apoyo a través de sus redes sociales y un audio enviado al acto principal.

La jornada reflejó la estrategia del kirchnerismo de mantener la visibilidad política de la ex presidenta, fortalecer la campaña nacional y movilizar a sus bases de cara a las elecciones nacionales que se aproximan.