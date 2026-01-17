La tensión volvió a escalar en Estados Unidos tras una nueva jornada de protestas en la ciudad de Minneapolis, donde doce personas fueron detenidas en el marco de manifestaciones contra las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según confirmaron autoridades federales.

De acuerdo a lo informado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los arrestados fueron acusados de atacar a agentes del orden durante las concentraciones realizadas en las inmediaciones del Edificio Federal Bishop Henry Whipple, uno de los principales epicentros de protesta en la ciudad más grande del estado de Minnesota.

Las movilizaciones continuaron durante las últimas horas con una importante presencia de manifestantes, en rechazo a los operativos migratorios impulsados por el gobierno federal.

En ese contexto, el presidente Donald Trump volvió a referirse al conflicto y apuntó contra los dirigentes demócratas que gobiernan el estado. A través de su red social Truth Social, sostuvo que el gobernador y el alcalde “han perdido completamente el control” de la situación y advirtió que, si decide intervenir, el conflicto será resuelto “rápida y efectivamente”.

Días atrás, el mandatario ya había amenazado con invocar la Ley de Insurrección para contener las protestas.

El clima de conflictividad se intensificó luego de una serie de episodios vinculados a operativos del ICE. El pasado 7 de enero, un agente federal mató a Renee Good, una mujer de 37 años y madre de familia, hecho que desató protestas en distintos puntos del país.

Mientras la administración Trump aseguró que la mujer intentó atropellar a los oficiales, autoridades locales sostuvieron que las imágenes difundidas no muestran una amenaza concreta y cuestionaron el accionar del agente.

En paralelo, otro episodio ocurrido esta semana agravó el escenario: un agente del ICE hirió de bala en la pierna a un ciudadano venezolano durante un operativo, hecho que, según el DHS, se produjo tras una supuesta emboscada.

Las protestas se multiplicaron luego de este segundo incidente en menos de una semana. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la situación como “insostenible”.

Por último, el Departamento de Seguridad Nacional informó que en las últimas cinco semanas se realizaron más de 2.500 arrestos en Minnesota y que unos 3.000 agentes federales fueron desplegados recientemente para reforzar los operativos migratorios en el estado.