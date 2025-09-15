Mundo > Premeditado
Muerte de Charlie Kirk: el sospechoso Robinson escribió una nota planificando el crimen
POR REDACCIÓN
Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido el viernes como principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, activista político aliado del expresidente Donald Trump, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah. Según confirmó el director del FBI, Kash Patel, se encontró una carta escrita por el joven en la que anunciaba su intención de cometer el ataque: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.
Aunque la nota fue destruida, los investigadores lograron reconstruir su contenido a través de evidencia forense y entrevistas realizadas por el FBI. Además, se halló ADN de Robinson en el lugar donde se escondió el tirador, así como en la toalla utilizada para cubrir el arma homicida abandonada en el bosque cercano.
Robinson no está cooperando con las autoridades y todavía no se ha establecido un motivo definitivo detrás del crimen. Mañana se espera que el acusado declare por primera vez ante el tribunal.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que Robinson “no apreciaba” a Kirk y que podría haberse “radicalizado” a través de internet. Además, reveló que tras el crimen, el sospechoso bromeó con conocidos en la plataforma de mensajería Discord, mientras otros usuarios comentaban la similitud del sospechoso con las imágenes de vigilancia: “¡Tyler mató a Charlie!”, escribieron en tono de broma, sin saber que efectivamente se trataba de él.
Las autoridades tardaron casi dos días en identificar y arrestar a Robinson, publicando fotos de vigilancia en la universidad donde se lo veía con una camiseta oscura de manga larga, pantalones largos, anteojos de sol y gorra de béisbol. Posteriormente, se realizaron allanamientos en su domicilio y se entrevistó a sus familiares.
Registros estatales indican que Robinson está registrado para votar, aunque no está afiliado a ningún partido político y no participó en las últimas elecciones generales. Sus padres, en cambio, están registrados como republicanos.
