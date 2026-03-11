Muerte de Ricardo Aimar: falleció el padre de Pablo Aimar en Córdoba

Se confirmó el deceso de Ricardo “Payo” Aimar, una de las leyendas del fútbol de Córdoba durante las décadas del 60 y 70. La noticia, que enluta al deporte nacional, fue ratificada por los clubes Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto.

El padre de Pablo Aimar, actual integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, se encontraba internado en el Instituto Médico de Río Cuarto recibiendo tratamiento por problemas de salud que atravesaba desde hacía años.

Durante su trayectoria, Ricardo se emocionó en la despedida de su hijo Pablo en Estudiantes de Río Cuarto y dejó una huella en clubes como Belgrano de Río Cuarto, Centro Cultural Alberdi, Estudiantes de Río Cuarto y, especialmente, el Club Atlético Banda Norte.

Al respecto, la cuenta oficial del Pirata en X publicó: “Belgrano lamenta el fallecimiento de Ricardo ‘Payo’ Aimar, ex jugador del Club, padre de Andrés y Pablo. Abrazamos y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Q.E.P.D".

Asimismo, Estudiantes de Río Cuarto compartió un mensaje donde expresaron: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias ante el fallecimiento de Ricardo 'Payo' Aimar.

Su legado como deportista y su calidad humana permanecerán en el recuerdo de la comunidad de Estudiantes de Río Cuarto. Acompañamos a su familia, especialmente a sus hijos Pablo, Andrés y Laura; y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor”.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino también manifestó su pesar: “La AFA, en nombre del Presidente Claudi Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar”.

Este suceso significa otra dura noticia para Pablo y su hermano Andrés Aimar, dado que en octubre de 2022 murió su madre, Mary Giordano, a los 70 años. Según informó el medio Puntal, los restos de Ricardo serán velados y sepultados este miércoles en Parque Perpetual, de 8 a 17 horas.