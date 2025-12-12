La música tropical vive horas de profundo dolor tras la muerte de Martín Fernández, cantante histórico del género y una de las voces más recordadas de la década del 90. El artista había sufrido un accidente cerebrovascular y permanecía internado en terapia intensiva, situación que generó preocupación en su entorno y entre los seguidores que siguieron de cerca su evolución. Su fallecimiento se confirmó este viernes y provocó una inmediata ola de mensajes, homenajes y recuerdos en redes sociales.

Fernández fue una figura clave para la expansión popular de Alazán, grupo que alcanzó una fuerte presencia en radios, programas de televisión y escenarios de todo el país. Su voz acompañó un período de crecimiento dentro de la movida tropical y quedó asociada a los años de mayor difusión del género, donde la banda ocupó un lugar central.

La noticia de su partida impactó aún más porque Alazán seguía activo, con fechas anunciadas y reciente actividad en redes sociales que mostraban el ritmo de trabajo del último tiempo. La internación del cantante se viralizó rápidamente y generó múltiples muestras de apoyo desde distintos puntos del país, acompañamiento que la familia agradeció públicamente.

La comunidad tropical vivió una verdadera vigilia digital: colegas, amigos y fanáticos enviaron mensajes de fuerza y compartieron recuerdos de presentaciones, giras y encuentros con el artista. Su voz, reconocible y potente, marcó a toda una generación de oyentes.

Fernández inició su camino musical en los años 90, cuando participó en grabaciones del sello Magenta bajo el nombre “Grupo Expresso”. Esos trabajos, difundidos masivamente en compilados y casetes que circulaban en medios y puestos callejeros, fueron su puerta de entrada a un circuito artístico que más tarde lo llevaría a la popularidad.

Su llegada a Alazán se dio casi por azar, al ingresar como reemplazo de un cantante que atravesaba un problema de salud. Sin embargo, su desempeño lo llevó a quedarse con un rol protagónico, consolidando una etapa que lo convirtió en una de las voces emblemáticas del grupo y del género.

La partida de Martín Fernández deja un vacío en la música tropical, pero también un legado que perdura en grabaciones, recuerdos y en la memoria de quienes siguieron su carrera desde aquellos años dorados de la movida argentina.