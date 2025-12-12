La película "Zootopia 2", producida por Walt Disney Animation Studios, alcanzó un nuevo récord en la industria cinematográfica al superar los u$s1.000 millones en recaudación global. Según datos reportados hasta el jueves, la taquilla mundial acumuló u$s986,1 millones, con 232,7 millones provenientes de Estados Unidos y 753,4 millones del resto del mundo.

Esta secuela, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, se convirtió en la película animada de Hollywood que más rápido ha llegado a esta cifra, logrando superar los mil millones de dólares en tan solo 17 días. Además, es la segunda película de estudios en 2025 en alcanzar este hito, después de "Lilo y Stitch" de Disney.

El éxito de "Zootopia 2" también marca un récord para Walt Disney Animation Studios, que consigue por primera vez dos estrenos consecutivos con más de mil millones de dólares en taquilla, tras "Moana 2" del año anterior. Desde 2013, el estudio cuenta con cinco títulos que han superado esta marca: "Frozen", "Frozen 2", "Moana 2", "Zootopia" y ahora "Zootopia 2".

En cuanto a la historia, la película retoma a los conocidos personajes Judy Hopps, con la voz en inglés de Ginnifer Goodwin, y Nick Wilde, interpretado por Jason Bateman. En esta entrega se introduce a un nuevo personaje, Gary De’Snake (voz de Ke Huy Quan), un misterioso reptil que llega a la ciudad y provoca un gran revuelo.

La trama sigue a Judy y Nick mientras investigan un enigma que sacude la metrópoli animal. Para resolverlo, deben internarse en nuevas áreas de la ciudad, poniendo a prueba su alianza como nunca antes. El equipo creativo detrás del filme incluye a los ganadores del Oscar Jared Bush y Byron Howard como directores, y Yvett Merino como productora. Además, el elenco de voces en inglés suma a Fortune Feimster, Quinta Brunson y la cantante Shakira, quien regresa como Gazelle.