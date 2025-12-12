El S&P Merval en dólares cae y se enfila a cerrar la semana en terreno negativo, con una baja del 5%. Al mismo tiempo, los bonos en dólares de la Argentina rebotan hasta 0,5% en Wall Street tras lo que fueron las licitaciones del Tesoro en pesos y dólares de los últimos días.

El pasado jueves, el Ministerio de Economía anunció que colocó deuda en moneda nacional por un total de $21,3 billones, una cifra que implica un rollover del 102,01%, respecto de los títulos que vencen en diciembre.

Los títulos soberanos presentan alzas de hasta 0,5% de la mano del Bonar 2029 (AN29), mientras que entre los globales las subas están lideradas por el Global 2035 (+0,2%). Así, el riesgo país cae, y se ubica en torno a los 627 puntos básicos.

"El gobierno logró una renovacion exitosa de los vencimientos de deuda en pesos enfrentados en la ultima licitacion del año, con un rollover de 102%. El foco estará ahora sobre la dinámica del nuevo AN29 en dólares tras la licitación del miércoles", señaló el economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco.

En ese sentido, el especialista sostuvo que la atención de parte del mercado se concentrará también en ver si el Tesoro Nacional logra comprar dólares en el mercado (o al Banco Central) para evaluar que tan factible es el inicio de un sendero de acmulacion de reservas, la cual entiende que es "la llave para que el riesgo país baje un escalón adicional", compatible con la vuelta a los mercados internacionales.

S&P Merval y ADRs

La Bolsa porteña cae 0,2% a 2.975.266,89 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 0,3% a 1.970 puntos y, de mantenerse la tendencia, cerraría la semana con un negativo de 4,9% en pesos y de 5% en dólares.

Los papeles locales operan con mayoría de subas encabezados por Ternium (+6,7%); Sociedad Comercial del Plata (+2,2%); Grupo Supervielle (+1,8%). A contramano, Bolsas y Mercados Argentinos cae 2,3%.

En tanto, los ADRs operan con mayoría de bajas, liderados por Banco Macro (-2,6%); Loma Negra (-1,5%) e YPF (-1,4%). En contraste, Cresud trepa 2,2%.

En EEUU, los principales índices se hunden: el Dow Jones opera con una baja del 0,3 %, al tiempo que el S&P 500 retrocede 0,9% y el Nasdaq se derrumba 1,3%. A su vez, el Russell 2000 pierde 1,1%.

Fuente: Ámbito