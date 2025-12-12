El fondo estadounidense COC Global Enterprise, dirigido por el empresario Leonardo Scatturice, anunció su adquisición mayoritaria de OCA, la principal empresa privada de correo en Argentina. El objetivo es transformar a esta compañía en la mayor firma de transporte y logística de América Latina.

La estrategia de COC Global Enterprise contempla la incorporación de tecnología avanzada, la modernización de procesos y la explotación de sinergias con Flybondi y OCP TECH, otras empresas del mismo grupo empresarial. Así, se busca optimizar la cadena logística y ampliar la oferta en el mercado regional.

Publicidad

Con más de 60 años de trayectoria, OCA posee una red de 760 puntos de atención distribuidos por todo el país y una flota superior a 3.500 vehículos. Claudio Espinoza continuará como accionista y al frente del Directorio, asegurando la continuidad operativa.

El plan de acción se centra en fortalecer el equipo directivo, modernizar la operación y elevar los estándares de calidad hasta alcanzar niveles internacionales. La integración de OCA permitirá combinar sus servicios de logística y última milla con el transporte aéreo de Flybondi, generando una oferta integral para envíos comerciales.

Publicidad

Por su parte, OCP TECH aportará soluciones tecnológicas e ingeniería aplicada para toda la región, potenciando la eficiencia y competitividad del grupo.

Leonardo Scatturice, CEO y chairman de COC Global Enterprise, explicó que "el objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional, aprovechando la sinergia con Flybondi para sumar carga aérea, logística y última milla".

Publicidad

Claudio Espinoza destacó que "este acuerdo es un paso fundamental para la transformación de OCA en una empresa líder a nivel regional con altos estándares de calidad y tecnología avanzada".

Se aclaró que esta operación no afectará la rutina diaria ni los servicios a clientes, y que el personal actual —unos 9.500 trabajadores— mantendrá sus puestos. COC Global Enterprise se comprometió a impulsar la modernización y a llevar la compañía a estándares internacionales de funcionamiento.

En cuanto a antecedentes, Leonardo Scatturice es un empresario argentino con base en Estados Unidos, con empresas como Tactic Global que han trabajado para el gobierno argentino en el extranjero. OCA, fundada en Córdoba en 1957, tuvo un recorrido histórico marcado por estatización, privatización y varios cambios de propiedad, incluida la gestión de Alfredo Yabrán en los años 90, y luego el Grupo RHUO vinculado a Hugo Moyano.

Tras atravesar dificultades financieras y entrar en quiebra con continuidad en 2017, OCA pertenecía a NMBV Group, liderado por Claudio Espinoza. En junio pasado, la empresa volvió a entrar en concurso preventivo, contexto en el que se concretó esta nueva adquisición.