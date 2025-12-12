La investigación que apunta a presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue oficializada para su tramitación en el fuero penal económico. Así lo decidió la Sala I de la Cámara Federal este viernes, después de que se realizara un allanamiento en una finca ubicada en Villa Rosa, Pilar.

El expediente, que hasta ahora estaba a cargo del juez federal Daniel Rafecas, será remitido en las próximas horas al Juzgado Penal Económico N°10, bajo la jurisdicción del magistrado Marcelo Aguinsky. Esta resolución se dio a raíz de que Rafecas se había declarado incompetente para seguir con la causa, y luego de que el fuero penal económico inicialmente rechazara asumir el expediente. Finalmente, la Cámara Federal intervino para confirmar que la investigación deberá continuar en ese fuero especializado.

Durante su gestión, Rafecas impulsó diversas medidas investigativas y, pese al cambio de competencia, el allanamiento en la finca de Villa Rosa siguió en marcha este viernes. La propiedad está registrada a nombre de Real Central SA, una sociedad controlada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. La Justicia busca determinar si ese inmueble forma parte del entramado patrimonial bajo análisis en la causa.

El allanamiento y el operativo fueron realizados por un equipo de seis peritos designados por el juzgado: tres representantes de la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro. Su trabajo consiste en tasar la finca, documentar con grabaciones y fotografías todo el recorrido y elaborar un registro detallado del establecimiento.

Uno de los hallazgos más destacados durante el procedimiento fue un galpón de grandes dimensiones donde se encontraron 45 autos de lujo y/o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. En total, 54 vehículos que pertenecen formalmente a Real Central SRL. Actualmente, los peritos avanzan en la tasación y el secuestro de estos bienes, que resultan clave para reconstruir el flujo patrimonial en la investigación.

La causa investiga a Ariel Vallejo, quien es señalado como un allegado a Tapia, por presuntas maniobras de lavado de activos a través de su financiera Sur Finanzas. La investigación busca esclarecer si la mansión y los bienes vinculados forman parte de operaciones ilegales relacionadas con la cúpula dirigencial de la AFA.