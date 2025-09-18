Este miércoles 17 de septiembre, a las 10:35, se produjo un hecho histórico en el Hospital Tomás Perón de Iglesia: el primer nacimiento en las nuevas instalaciones del centro de salud.

Se trata de un varón de 3,400 kg, cuya familia vive actualmente en la localidad de Tudcum, departamento Iglesia, y es oriunda de Bolivia. El nacimiento se dio de manera natural y estuvo acompañado por un equipo médico especializado compuesto por l el médico, Rolando Luna; la licenciada en Obstetricia, Sandra Valdez, y el equipo de enfermería Liliana Díaz, Germán Arce y Marcos Marinero.

Tras el parto, la madre y el recién nacido fueron trasladados al Hospital San Roque de Jáchal, siguiendo los protocolos de atención de Pediatría y Maternidad, con el fin de garantizar los controles médicos iniciales y la seguridad del bebé y su madre.

El hecho marca un avance significativo para la atención sanitaria en Iglesia, ya que las familias locales ahora cuentan con servicios de maternidad más cercanos y accesibles, reduciendo la necesidad de trasladarse a otros departamentos para un parto seguro. El hospital, recientemente renovado, incorpora equipamiento moderno y espacios acondicionados para la atención integral de madres y recién nacidos, reforzando la infraestructura sanitaria del departamento.

Las autoridades del hospital destacaron que este primer nacimiento simboliza el inicio de una nueva etapa en la prestación de servicios de salud, con un enfoque en la calidad, seguridad y cercanía para las familias iglesianas. Asimismo, se proyecta que el hospital continúe atendiendo partos y servicios de salud materno-infantil, contribuyendo al fortalecimiento de la red de atención en la provincia.

Con este acontecimiento, el Hospital Tomás Perón se posiciona como un referente local en atención obstétrica y pediátrica, consolidando su papel en la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad de Iglesia.