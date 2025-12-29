Wanda Nara y Martín Migueles se instalaron en Punta del Este para celebrar las fiestas, tras pasar la Navidad con Zaira, Nora y sus hijos. El grupo recibirá el Año Nuevo junto a las hijas de la conductora de MasterChef Celebrity, quienes llegaron tras estar unos días con Mauro Icardi.

Sin embargo, la tranquilidad se vio alterada por la información de Yanina Latorre sobre un supuesto acercamiento de Migueles hacia su ex, Claudia Ciardone. Ciardone confirmó que él le escribe hace un mes para verse y que le habría manifestado que Wanda la odia. Ante la versión, Nara reaccionó inicialmente subiendo una foto romántica con él a sus redes sociales para mostrar unidad.

Tras realizar compras con sus hijas, la pareja fue interceptada por el cronista Gustavo Descalzi. Allí, Wanda brindó detalles de su logística reciente: contó que regresó a Buenos Aires por muy poco tiempo para poder reencontrarse con sus hijas y llevarlas nuevamente a Uruguay, mientras que sus hijos varones se quedaron junto a su tía Zaira.

Sobre sus planes con Susana Giménez, confirmó que se verán en el país vecino, aunque aclaró que aún no sabe si irá a visitarla o si la recibirá en su nueva casa.

La tensión aumentó cuando se le consultó por la supuesta crisis de pareja. "En Buenos Aires, dicen que están separados", le plantearon directamente. Visiblemente incómoda y apurada, Nara lo negó tajantemente y cerró la puerta del vehículo para retirarse, mientras Migueles, como de costumbre, evitó por completo las cámaras.