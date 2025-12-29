La agenda legislativa de San Juan para 2026 comienza a delinearse con definiciones políticas de peso. El vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, ratificó que la reforma del Código Electoral será uno de los principales objetivos a tratar durante el próximo año, incluso con la posibilidad de que el debate se adelante al calendario habitual.

“La reforma electoral es uno de los objetivos a cumplir en este 2026”, expresó Martín, en el marco de las proyecciones legislativas que ya empiezan a discutirse en la provincia. En ese contexto, no descartó que el tema pueda abordarse antes del inicio formal de las sesiones ordinarias.

“Es una posibilidad que podamos tratarlo en alguna sesión previa al inicio de las sesiones ordinarias, en alguna sesión especial. Es una posibilidad, no digo que se vaya a realizar de esa manera”, aclaró el vicegobernador, marcando cautela sobre los tiempos pero reafirmando la decisión política de avanzar.

Lo que sí dejó en claro es que el debate será inevitable. “En el transcurso del año tenemos que tratar la reforma del Código Electoral”, sostuvo, ubicando al proyecto como una de las discusiones centrales que atravesarán a la Legislatura en 2026.

Tal como adelantó DIARIO HUARPE a principios de mes, la reforma electoral ya venía siendo analizada puertas adentro, tanto por el oficialismo como por la oposición, ante la necesidad de actualizar una normativa que lleva años sin cambios estructurales y que impacta de lleno en los procesos democráticos de la provincia.

El tratamiento del Código Electoral no solo implica una revisión técnica de la normativa vigente, sino también un debate político de fondo, que requerirá acuerdos amplios y consensos legislativos para avanzar. En este contexto, la Boleta Única Papel, que tuvo su debut a nivel país en las últimas elecciones legislativas, cobraría fuerza para instalarse en San Juan para el 2027.

Proveedores mineros, otro proyecto que espera turno

En paralelo a la reforma electoral, Martín se refirió a otro proyecto clave que aún no ingresó formalmente a la Cámara de Diputados: la ley de proveedores mineros. Según explicó, la iniciativa está en su etapa final de elaboración y su envío sería inminente.

“Todavía no ha llegado. Desde hace algún tiempo está a punto de llegar, está ahí”, señaló el vicegobernador, y detalló que el texto está siendo trabajado de manera conjunta por los ministerios de Minería y de Producción.

“Entiendo que lo están elaborando de manera conjunta, están ultimando detalles”, agregó, y anticipó que “a la brevedad va a resultar que sea un proyecto y que llegue a la Cámara de Diputados”.

La iniciativa apunta a fortalecer la participación de empresas sanjuaninas en la cadena de valor minera, un reclamo histórico del sector productivo local y un punto sensible dentro del esquema de desarrollo provincial.

Con la reforma electoral y el proyecto de proveedores mineros en carpeta, la Legislatura se encamina a un 2026 con debates de alto impacto institucional y económico, que marcarán buena parte del pulso político del año próximo en San Juan.