Un fuerte accidente de tránsito se vivió en Jáchal, cuando una mujer de 54 años protagonizó un vuelco en la mañana de este 28 de noviembre frente al hospital departamental San Roque.

Según fuentes policiales, la conductora, identificada como Iris del Valle Pereyra, manejaba un Renault Clio negro por la Ruta 150, a la altura de calle Aberastain, cuando perdió el control del vehículo y chocó contra la defensa de piedras del Río Jáchal.

Publicidad

Tras el siniestro vial, la mujer sufrió lesiones graves, principalmente en la cabeza, por lo que fue trasladada al Hospital Doctor Guillermo Rawson para recibir atención especializada.

El operativo estuvo a cargo de la Comisaría 21º y la UFI Norte, quienes investigan las causas del accidente. No se registraron otros vehículos ni personas involucradas.