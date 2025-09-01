Huarpe Deportivo > Ciclismo internacional
Nicolás Tivani ganó la 3° etapa y se acerca a la punta de la general
POR REDACCIÓN
Con una clara muestra de superioridad, el pocitano Nicolás Tivani se impuso este lunes en la tercera etapa del Gran Premio Jornal de Noticias, en Portugal, y lo hizo con tanta holgura que levantó los brazos a varios metros de la meta. Fue la segunda victoria en apenas tres días de competencia, tras la obtenida el sábado, que lo catapulta a la pelea por la clasificación general.
Gracias a este nuevo triunfo, el último campeón de la Vuelta a San Juan se posiciona ahora a solo 9 segundos del líder, el local Diogo Narciso, lo que le permite soñar con la cima de la competencia.
El sanjuanino, que corre para el Aviludo Louletano, destacó la labor de su equipo: "Fue una bonita victoria. Era consciente que en la primera parte de la carrera debía estar siempre en el pelotón de arriba y así lo pudimos cumplir junto a mis compañeros. Luego, en la definición, pude rematarlo de gran manera y darle una nueva victoria al Aviludo Louletano”.
Además, Tivani lidera la clasificación de Metas Volantes, lo que refleja su consistencia en el torneo. La próxima cita será este martes con un recorrido de 126 kilómetros hasta Paredes, donde la exigente ascensión de primera categoría a la cima del Viso promete poner a prueba a todos los favoritos.
