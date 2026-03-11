Noah Centineo será el nuevo Rambo en la precuela de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone, quien en las cinco cintas anteriores no solo interpretó, sino que también escribió y dirigió a Rambo, cede ahora el protagonismo a una nueva generación.

Noah Centineo ha sido elegido para encarnar al icónico soldado en sus años de juventud en Vietnam, en una precuela producida por Lionsgate que se sitúa temporalmente antes de Rambo: Primera sangre. La franquicia, que desde 1982 acumuló más de 800 millones de dólares en taquilla y generó debates sobre el trato a los veteranos de guerra, busca con esta entrega actualizar la reflexión sobre el impacto emocional de los conflictos bélicos.

Bajo la dirección de Jalmari Helander, la producción cuenta con un guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, además de un equipo de productores ejecutivos que incluye a los hermanos Anthony y Joe Russo junto a Trevor Short, Dallas Sonnier y Amanda Presmyk.

El elenco principal se completa con Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong. El director Jalmari Helander, fanático de la saga desde niño, ha destacado como esenciales los conceptos de supervivencia, resiliencia y pérdida de la inocencia.

El realizador también asegura que su enfoque mantendrá la crudeza y respeto del material original, alejándose de innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial y optando por métodos de filmación tradicionales.

La película, que explorará la psicología y el entorno adverso que moldeó al personaje, tiene su estreno programado para el año 2027. Mientras el proyecto avanza, los seguidores se debaten entre la expectativa por renovar un ícono de la cultura popular y el temor de que este cambio generacional, similar al visto en la saga Creed, pueda traicionar la esencia original de John Rambo.