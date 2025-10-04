Un operativo militar estadounidense dejó como saldo cuatro personas muertas este viernes en aguas internacionales del Caribe, frente a las costas de Venezuela. Según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la embarcación atacada estaba “afiliada a organizaciones terroristas” y transportaba grandes cantidades de drogas con destino a Estados Unidos.

“Esta mañana, por orden del presidente Donald Trump, dirigí un ataque cinético letal contra una embarcación de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas masculinos a bordo murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, escribió Hegseth en la red social X. El funcionario aseguró que la inteligencia militar confirmó sin dudas la pertenencia de la lancha al tráfico internacional de drogas.

En el video difundido por el Pentágono se observa una lancha rápida navegando a mar abierto, seguida de una explosión que la envuelve en fuego y humo. El buque quedó flotando en llamas tras la detonación. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre la cantidad exacta de estupefacientes incautados.

Donald Trump también se pronunció en redes sociales, afirmando que la embarcación llevaba “suficiente droga para matar entre 25.000 y 50.000 personas” y que había sido interceptada cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense. El mandatario ratificó que estas operaciones se multiplicarán como parte del “conflicto armado no internacional” declarado contra los cárteles de la droga.

El ataque se produjo apenas horas después de que se conociera la decisión de Trump de declarar a las organizaciones narco como “combatientes ilegales”, lo que habilita el uso de la fuerza militar en el extranjero. De acuerdo con Associated Press, se trata del cuarto operativo en semanas recientes, que ya dejó al menos 21 muertos y cuatro embarcaciones destruidas.

Desde Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro rechazó las acusaciones de Washington y denunció el despliegue militar como una “amenaza directa”. El chavismo, que asegura haber detectado vuelos ilegales de cazas estadounidenses en su espacio aéreo, adelantó que podría declarar un estado de conmoción exterior, una medida inédita que ampliaría los poderes del Ejecutivo.

Mientras la Casa Blanca celebró el operativo y su portavoz Steven Cheung dijo que “los traficantes y sus drogas mortales se han convertido en polvo de estrellas”, expertos internacionales cuestionaron la legalidad de estas acciones militares en aguas internacionales. Según especialistas consultados por AFP, podrían contradecir el derecho internacional al basarse en una declaración unilateral de conflicto armado.

Con este ataque, la tensión entre Washington y Caracas vuelve a escalar en un Caribe que permanece bajo vigilancia militar de la Marina estadounidense, con ocho buques de guerra y más de 5.000 efectivos desplegados.

Fuente: AFP, AP, EFE y Reuters