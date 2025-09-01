El concesionario oficial Nissan Yacopini anunció una oportunidad laboral para incorporarse como Jefe de Taller en la sucursal ubicada en la provincia de San Juan. La propuesta está dirigida a profesionales con experiencia comprobable en puestos similares y habilidades técnicas para liderar equipos de trabajo en el área de servicio automotor.

Requisitos del puesto

Experiencia comprobable mínima de un año en cargos similares.

Muy buena comunicación para interactuar con clientes y colaboradores.

Conocimientos técnicos, normas de calidad y procesos de trabajo.

Capacidad para la resolución de conflictos.

Manejo de herramientas informáticas.

Beneficios y condiciones

La empresa ofrece una relación de dependencia, estabilidad laboral y un buen clima de trabajo, además de un salario acorde al puesto y horario corrido de lunes a viernes, lo que representa una oportunidad para quienes buscan un empleo formal y organizado en el sector automotor.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: seleccionsj@yacopini.com.ar.

Esta búsqueda está orientada a profesionales con perfil proactivo, capacidad de liderazgo y conocimientos técnicos que deseen sumarse a una compañía reconocida en la industria automotriz.