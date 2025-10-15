Provinciales > En el Día de la Madre
Para visibilizar la realidad de niños sin mamá, la ONG Huellas convoca al voluntariado
POR REDACCIÓN
En el marco del Día de la Madre, la organización Huellas lanzó una campaña para visibilizar la situación de niños y adolescentes que crecen sin una figura materna y promover el voluntariado como una forma concreta de acompañamiento. Desde 2007, la ONG convoca a jóvenes a donar dos horas semanales para compartir con chicos que viven en hogares convivenciales de San Juan, transformando cada encuentro en un espacio de afecto y contención emocional.
El trabajo voluntario no busca reemplazar a la madre ausente, sino ofrecer otra forma de cuidado: la de la presencia constante y empática. A través del juego, la conversación y la escucha, los voluntarios generan vínculos de confianza que ayudan a reconstruir la autoestima y el sentido de pertenencia de los niños. Con el tiempo, muchos de ellos comienzan a esperar esas visitas, a sentirse elegidos y valorados.
Según datos de un relevamiento de Senag y Unicef de 2022, en Argentina unos 9.754 niños y adolescentes están bajo medidas de protección excepcionales, sin cuidados parentales adecuados. De ellos, el 58,5% vive en instituciones y el 41% con familiares ampliados. Aunque la falta de cuidado no siempre es permanente, sus efectos emocionales pueden dejar huellas profundas: dificultad para confiar, para vincularse o para imaginar un futuro diferente.
Frente a esa realidad, Huellas propone al voluntariado como un puente entre la soledad y la esperanza. Acompañar, explican, no es un gesto menor: es una oportunidad de reparación emocional, una forma de ofrecer tiempo y afecto donde antes solo había carencia.
Quienes deseen sumarse pueden hacerlo ingresando a huellas.social/Voluntariado o a través de las redes sociales de la ONG, en @huellas.social, para conocer cómo involucrarse y formar parte de esta red de cuidado colectivo.