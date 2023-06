Peligra su futuro en Fórmula 1: La dura advertencia que recibió Checo Pérez

Desde Red Bull no estarían tan contentos con el presente del Checo Pérez, por lo que le enviaron un ultimátum. En las últimas horas, se dio a conocer que el piloto mexicano tendría condiciones para seguir en el equipo. Helmut Marko, asesor de la entidad, expuso que el azteca no tiene más margen de error en el corriente campeonato mundial de Fórmula 1. Sin dudas, un duro revés para el corredor.

"Tiene que volver a organizar su clasificación, ya no puede cometer ningún error. La cuestión de si (Pérez) es lo suficientemente bueno no se nos plantea. Porque Max es cada vez mejor y la pregunta que hay que hacerse es más bien otra: ¿quién sería la alternativa? ¿Hay alguien que pueda desafiar realmente a Max en estos momentos? Sinceramente, no veo a nadie ahí", fue lo que le expresó Marko a F1-Insider.com.

Luego, sin querer dejar el tema ahí, el asesor de Red Bull acompañó con la siguientes palabras: "Su objetivo inicial (por Pérez) eran dos o tres años. De todas formas, eso sería más de lo que tenía previsto. Sólo hay que mantener abiertas las opciones para el sucesor". Sin dudas, el nombre del Checo en el equipo deja muchas incógnitas para el futuro, lo que alerta a los fanáticos del mexicano.

Por otro lado, el mismo Checo Pérez aseguró que se siente con fuerzas para poder volver al triunfo. "Es algo en lo que mentalmente tienes que ser fuerte. Y yo soy fuerte. Y sé que voy a superar este difícil período de básicamente dos carreras, porque en Mónaco cometí el error y fue un mal fin de semana. Pero creo que sin eso teníamos el ritmo, y es un poco más preocupante no tener el ritmo", le indicó a Motorsport.

Más teorías sobre Checo Pérez

Roldán Rodríguez, excorredor de Fórmula 1, dijo en su podcast: "No me creo que estamos en Bakú y Checo Pérez pelea la pole position y gana la carrera, por detrás de un Verstappen que iba a muerte. Y de repente, está a más de medio segundo. Christian Horner y todo el equipo quieren terminar primero y segundo, está claro. No te estoy diciendo que lo estén saboteando. Creo que hay un tema ahí, hay un condicionante, no sé si es de puesta a punto, de desarrollo de pequeñas piezas, no lo sé, pero no me creo que un piloto sea bueno hoy y malo mañana".