Peter Lanzani estuvo invitado al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, donde demostró que Casi Ángeles sigue siendo un "capítulo inolvidable" de su vida. Durante la charla, él revivió anécdotas de la tira juvenil que lograron sacar más de una sonrisa.

El entrevistado relató la euforia que generó la serie en Israel, calificando la situación como "una locura" y un "delirio". Recordó que en ese país realizaban entre siete y ocho shows en estadios que superaban las 5.000 personas. Además, explicó que la producción salía subtitulada al hebreo, pero en idioma original, lo que ayudaba a los seguidores a aprender español. Contó con gracia que, durante los encuentros con fans, los jóvenes a veces se equivocaban en la traducción de las letras y le decían, por ejemplo, "estoy embarazado de ti" en lugar de "enamorada enamorada de ti".

Al ser consultado por el vínculo con sus excompañeros de elenco, el artista aseguró que mantiene la mejor relación con todos y afirmó con certeza que "Nadie terminó enojado con nadie”. El protagonista del ciclo especificó que suele ver "bastante" a Cande Vetrano y Lali. También mencionó que, aunque no se cruzan a menudo, tiene la mejor onda con Nicolás Riera, y que se ve "bastante" con Agustín Sierra. A esta lista de afectos agregó a Gastón Dalmau y Roche Igarzabal.

Sin embargo, a pesar de la buena onda y los recuerdos de giras internacionales, entre tantos nombres mencionados, la ausencia de una actriz en particular no pasó desapercibida. La fuente resalta que la China Suárez nunca fue incluida en el recuento de sus excompañeros. Pergolini, quien se mostró atento a las respuestas, dejó pasar la oportunidad de preguntar sobre el motivo de la omisión, dejando abierta la duda sobre si la falta de mención se trató de un simple lapsus.