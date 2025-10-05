Un robo a mano armada fue frustrado este sábado 4 de octubre en el barrio René Favaloro, departamento Chimbas. La víctima, una mujer, se encontraba en la puerta de su vivienda cuando fue sorprendida por un sujeto que le arrebató la cartera y se subió a una moto junto a un cómplice.

Tras recibir el aviso, el Comando Radioeléctrico Norte inició un operativo en la zona en busca de los sospechosos. En calle Proyectada, los agentes localizaron una moto con dos ocupantes que coincidían con las características aportadas por la víctima.

Luego de una persecución, el conductor de la moto, identificado como Cristian Sánchez, fue aprehendido por la Policía. La intervención rápida del personal policial permitió frustrar el robo y garantizar la seguridad de la víctima.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar la participación del cómplice y continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.