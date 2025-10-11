El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Policía de San Juan, informó que se aplicarán medidas excepcionales de tránsito durante el domingo 12 de octubre, debido a la realización del TC2000 y el Zonal Cuyano en el autódromo El Zonda – Eduardo Copello.

Entre las 11 y las 17 horas, quienes necesiten trasladarse desde Zonda hacia la Ciudad de San Juan o viceversa deberán hacerlo exclusivamente por la Ruta 60, que conecta los departamentos Ullum y Zonda.

Además, las autoridades precisaron que el acceso al autódromo podrá realizarse tanto por avenida Libertador General San Martín como por avenida Ignacio de la Roza, a fin de facilitar la llegada del público y evitar congestionamientos.

El operativo contará con presencia policial y señalización especial para garantizar la seguridad vial y el orden del tránsito durante el desarrollo del evento deportivo.