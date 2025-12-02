Por qué Telefe quiere echar a Germán Martitegui de MasterChef

El ambiente de armonía en MasterChef que se percibe en pantalla estaría muy lejos de la realidad interna. La tensión crece semana a semana entre el equipo técnico, de producción, y el jurado, Germán Martitegui, debido a sus reiterados retrasos. La información, revelada por Ale Castelo y Barbie Gyalay en el programa Ya fue todo, señala que el jurado llega más de una hora tarde a las grabaciones a diario, a pesar de los constantes ruegos para que cumpla con el horario.

Ale Castelo resumió la situación al informar sobre el escándalo: “Están re calientes”. La molestia afecta a la totalidad de los trabajadores. “Están recontra calientes en MasterChef. Todo el elenco y toda la producción, guionistas, sonidistas, microfonistas y productores, porque llega tarde todos los días, una hora más tarde del horario de grabación. Ya le dijeron, ya le avisaron y ya le rogaron, pero no hay caso”, detallaron los periodistas.

Publicidad

Los inconvenientes se han vuelto tan graves que trascendieron las quejas casuales. Se realizó una conversación formal para intentar solucionar el problema, la cual resultó infructuosa. Los informes indican que “Hasta hubo una reunión específica donde le pidieron que se solucione. Él dijo que sí… y llegó tarde otra vez”.

Barbie Gyalay enfatizó la gravedad de la demora al señalar que una hora de atraso "es mucho". Esto se debe a que "Las grabaciones son muy largas, entonces una hora de atraso implica mucho atraso para todo el equipo en general”. Gyalay aclaró que el retraso sistemático afecta a todos, desde quienes aparecen en cámara hasta quienes no. “No es que se atrasa una hora y terminan en horario. Se empieza a atrasar todo y el enojo viene por ahí, porque son un montón de personas esperándolo y sin el jurado no se puede empezar a grabar”, argumentó.

Publicidad

El malestar no solo es de índole laboral, sino personal. El equipo se ve forzado a atrasar su vida cotidiana debido a Martitegui. “El equipo tiene a las niñeras esperando, trámites que hacer, horarios para buscar a sus hijos, pero no hay caso. Todo el mundo caliente con Martitegui por llegar más de una hora tarde a las grabaciones”, detallaron las fuentes.

El fastidio es tan intenso que el descontento ya se instaló en las conversaciones diarias de la producción y parte del elenco. Según Castelo, el descontento ha llegado al punto en que “quieren que esto se sepa”, lo que explica la filtración del conflicto a Ya Fue Todo.