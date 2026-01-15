Qué significa el tatuaje que Evangelina Anderson se hizo por Demichelis

Durante una entrevista en el programa Juego Chino, conducido por el Pelado López, la modelo y profesora Evangelina Anderson analizó un momento bisagra de su pasado junto a Martín Demichelis.

A pesar de su separación ocurrida hace más de un año y las versiones de distanciamiento con Ian Lucas, la mediática rememoró su trascendental mudanza a Europa. En aquel entonces, enfrentaba el dilema de aceptar un importante empleo televisivo en Argentina o priorizar su proyecto familiar en Alemania.

Anderson describió su determinación de la siguiente manera: "Aposté a mi familia, por eso me fui de Argentina y dejé todo". Sobre sus dudas profesionales, la modelo confesó: "En ese momento no sabía qué hacer porque me habían ofrecido un trabajo muy importante en televisión, pero tenía también el irme a vivir a Alemania". En busca de guía, relató que se dirigió a su entorno: "Le pregunté a mi mamá: ‘¿Qué hago?’", a lo que ella le respondió: "tenés que seguir tu corazón".

Esa recomendación materna se transformó en un símbolo físico para la bailarina: "Me tatué ‘Follow your heart’", reveló sobre el diseño que luce en su piel.

Tras residir en el exterior entre los años 2019 y 2023, realizó un balance de su elección personal. "Gracias a eso tengo tres hermosos hijos", afirmó al considerar los frutos de su apuesta. Anderson concluyó su relato sobre esta etapa vital asegurando que "fue una buena apuesta".