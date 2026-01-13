Las autoridades confirmaron la identidad de la víctima fatal del fenómeno de ola gigante que sorprendió este lunes en la Costa Atlántica bonaerense. Se trata de Yair Emir Manno Núñez, de 28 años, quien residía en Francia y había regresado a Argentina para visitar a su familia, según informaron fuentes policiales y familiares consultadas por los medios.

Manno Núñez, oriundo de la zona balnearia donde ocurrió el hecho, se encontraba en Mar Chiquita junto a su pareja, de nacionalidad francesa, y dos amigos cuando la ola sorpresiva lo arrastró con fuerza contra las rocas, causándole lesiones fatales, detallaron allegados al caso. Al momento del hecho, la playa estaba repleta de veraneantes.

El hecho se produjo alrededor de la tarde, cuando una ola inesperadamente alta (identificada por meteorólogos como un meteotsunami, un tipo de ola generada por cambios bruscos en la atmósfera y no por sismos) impactó en la costa y sorprendió a turistas y bañistas. Además de Manno Núñez, al menos 35 personas sufrieron heridas leves y una persona fue internada en estado grave tras un infarto, de acuerdo con Defensa Civil provincial.

Por su parte, los equipos de guardavidas y emergencia evacuaron preventivamente las playas de Santa Clara del Mar, así como sectores de Camet y Mar del Plata, ante el temor de que otras olas de gran tamaño puedan presentarse en la zona. El fenómeno, catalogado como imprevisible, generó escenas de pánico y rescate entre los presentes.

Las circunstancias específicas del episodio continúan bajo investigación por parte de las autoridades, que analizan testimonios y pruebas para reconstruir con mayor precisión cómo se desarrolló el impacto de la ola, en tanto se recomienda a los veraneantes mantener precaución ante condiciones climáticas inusuales en el mar.