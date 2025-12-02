Racing y Tigre disputan esta noche el último boleto a las semifinales del Torneo Clausura en el Cilindro de Avellaneda. El vencedor del cruce se medirá con Boca Juniors, que el domingo aseguró su lugar tras vencer por 1-0 a Argentinos Juniors en la Bombonera. El encuentro llega con un condimento especial para la Academia, que arrastra dos derrotas recientes ante Tigre, una en Victoria y otra en Avellaneda, la última en agosto con un polémico penal cobrado por el VAR que derivó en la expulsión del técnico Gustavo Costas.

Para este compromiso decisivo, Costas mantendría la misma formación que superó a River por 3-2 en la fase anterior, luego de dar señales claras en la práctica del viernes. El entrenador apuesta a sostener el funcionamiento que le permitió eliminar al equipo de Núñez, mientras que Tigre busca repetir sus actuaciones previas ante Racing, que lo dejaron con ventaja en el historial reciente.

El duelo definirá al rival de Boca en las semifinales, instancia en la que el equipo de Diego Martínez espera con la localía asegurada. Las autoridades del torneo resaltaron que el cronograma se ajustará en las próximas horas, una vez concluido el choque entre académicos y matadores.