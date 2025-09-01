Un joven de 20 años, de apellido Celan, fue atacado con un arma blanca y recibió seis puñaladas en distintas partes del cuerpo tras un intento de robo de su moto 0 KM en la vía pública en Rawson, el pasado miércoles 27 de agosto de 2025. Los agresores fueron varios, pero la víctima solo pudo identificar dos con ayuda de testigos, según indicaron familiares de la víctima DIARIO HUARPE, que prefirieron no revelar su identidad por miedo a represalias.

El hecho ocurrió a las 14 horas en el interior de la Villa 17 de agosto, a plena luz del día, por eso, los agresores están identificados. Según el testimonio de las parientes de la víctima, Celan se trasladaba en su moto cuando identificó a los delincuentes que le quisieron robar el día anterior. Ahí, en medio de una discusión, fue abordado por varias personas, y dos principalmente, lo acorralaron por la espalda y de frente.

Publicidad

Las heridas que sufrió fueron de consideración, incluyendo puñaladas en ambas piernas, el lateral izquierdo del cuerpo y el pecho, con una de las lesiones particularmente cercana al corazón. Los "agresores se ensañaron con él, quisieron matarlo, lo acuchillaron apuntando al corazón, la herida fue cerca y se salvó de milagro", dijo el padre de la víctima Celan. Por otra parte, la moto quedó totalmente destruida con las ruedas reventadas por los puntazos.

Hasta 14 puntos de sutura tuvieron que hacer los médicos para cortar la hemorragia. Foto gentileza.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF) donde fue derivado al Hospital Doctor Guillermo Rawson para ser intervenido quirúrgicamente para detener la hemorragia y estabilizarlo. Afortunadamente, la operación fue exitosa y, luego de recibir atención, fue dado de alta para continuar su recuperación en su domicilio. Según contó la madre, varias de las heridas tuvieron que tener 14 puntos de sutura y hubo algunas que los médicos no pudieron cerrar, por lo que el joven debe seguir con la recuperación.

Publicidad

Las personas sospechadas del ataque son dos: uno apodado "El Harry" y otro "El Peluca", aunque la información inicial sugería que "eran varios" según lo revelado por testigos. La Policía y el Ministerio Público Fiscal de San Juan ya está investigando el caso, aunque todavía no tiene detenidos. El caso puede ser caratulado como intento de homicidio, aunque no hay nada de manera oficial. La familia teme por la inseguridad que hay en la zona, tanto en la Villa Don Pablo, de donde son, como en la Villa 17 de Agosto.