Receta de cómo hacer wraps caseros, ricos y saludables: el paso a paso

Ante las altas temperaturas de enero de 2026, el cuerpo demanda frescura y Jimena Monteverde, la cocinera más divertida de la televisión, propone una alternativa imbatible: wraps de masas caseras suaves. Esta versión artesanal busca marcar la diferencia frente a los productos industriales por su textura y versatilidad, utilizando ingredientes que habitualmente se encuentran en cualquier alacena.

Para obtener tres unidades grandes, la receta de la masa requiere 300 g de harina (0000 o integral para un toque rústico), 3 cucharadas de aceite, sal y aproximadamente 150 cc de agua tibia. Según la especialista, el secreto para lograr que queden flexibles y no se quiebren al ser enrollados se encuentra en el descanso de la masa y la temperatura del agua.

Publicidad

El relleno sugerido por Monteverde equilibra la proteína con la frescura de los vegetales. La propuesta incluye 400 g de carne o pollo en tiras, un mix de cebolla con medio morrón rojo y medio verde, y una provoleta rallada que se funde con el salteado. Para garantizar que el plato no resulte seco, se añade queso crema y una o dos paltas a gusto.

Esta solución práctica funciona tanto para almuerzos rápidos entre chapuzones en la pileta como para cenas ligeras, permitiendo evitar los conservantes de las opciones de supermercado. La técnica infalible para estirar la masa finita y el momento exacto para enrollarlos sin que se rompan se encuentran detallados en el video de la receta.