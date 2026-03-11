El partido entre Huracán y River, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura, se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó pero con capacidad reducida. Finalmente, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires autorizaron la presencia de público, aunque solo podrán ingresar alrededor de 15.000 hinchas, lo que representa aproximadamente un tercio del aforo habitual del estadio.

La medida fue adoptada tras el derrumbe de una losa en un estacionamiento del complejo edilicio “Estación Buenos Aires”, ubicado en las inmediaciones del estadio. Debido a los trabajos de apuntalamiento y al riesgo estructural en la zona, las autoridades evaluaron inicialmente disputar el encuentro a puertas cerradas o trasladarlo a otra cancha, aunque finalmente se optó por habilitar el estadio con restricciones.

Para el partido solo estarán habilitadas algunas tribunas del Ducó: las plateas René Houseman y Herminio Masantonio, además de la popular Guillermo Stábile. En cambio, otros sectores permanecerán cerrados para evitar concentraciones masivas de público cerca de la zona afectada.

Además, el ingreso de los hinchas será organizado a través de las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, los accesos más alejados del área donde se realizan las obras y controles de seguridad. El operativo busca reducir riesgos y garantizar el normal desarrollo del encuentro.

El partido, que también marcará el debut del entrenador Eduardo Coudet en el banco de River, se jugará en un contexto atípico en Parque Patricios, con un marco de público limitado pero con el estadio finalmente habilitado tras varios días de incertidumbre.