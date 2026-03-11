El fútbol argentino atraviesa horas de duelo tras conocerse la muerte de Ricardo Tomás “Payo” Aimar, histórico futbolista cordobés y padre del exjugador de la Selección Argentina Pablo Aimar. El exdeportista falleció en la ciudad de Río Cuarto luego de atravesar problemas de salud que se habían agravado en los últimos tiempos.

Aimar fue una figura muy reconocida en el fútbol del sur de Córdoba, donde desarrolló gran parte de su carrera durante las décadas de 1960 y 1970. Su trayectoria lo convirtió en un referente del deporte regional, especialmente por su paso por clubes de Río Cuarto, donde dejó una huella tanto dentro como fuera de la cancha.

Entre las instituciones con las que más se lo identifica se encuentra el Club Atlético Banda Norte, donde es recordado como uno de los jugadores más emblemáticos de su historia. También vistió las camisetas de otras entidades de la región y posteriormente continuó ligado al fútbol como entrenador y formador de jóvenes futbolistas.

Su figura trascendió a nivel nacional por ser el padre de Pablo Aimar, exvolante creativo de River Plate, Valencia y la Selección Argentina, quien actualmente integra el cuerpo técnico del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. La noticia generó numerosas muestras de condolencias en el mundo del fútbol.

Clubes, dirigentes y la Asociación del Fútbol Argentino expresaron su pesar por la pérdida de quien fue considerado un referente del deporte en su región. Su legado, marcado por la pasión por el fútbol y la formación de jugadores, quedó profundamente ligado a la historia deportiva de Río Cuarto y a la familia Aimar.