Morena Rial deja la cárcel: el rol de Jorge y su hermana en la excarcelación

Tras permanecer varios meses detenida en la Unidad Penitenciaria de Magdalena, Morena Rial obtuvo finalmente el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

La novedad judicial fue revelada en el programa televisivo DDM, donde el periodista Martín Candalaft anunció: "Domiciliaria con monitoreo electrónico para Morena Rial".

El fallo de la Cámara de Casación se fundamentó en un documento firmado por su padre y su hermana, en el cual "ambos se comprometieron no sólo a garantizar el cumplimiento de la obligaciones especiales que pudieran disponerse, sino también a brindarle el apoyo familiar y económico para su subsistencia y la del menor durante el tiempo que le demande encontrar un medio de autosustento, inclusive la primera nombrada ofrece su domicilio". Debido a esto, la joven cumplirá la medida en la vivienda de Rocío Rial.

El abogado defensor Martín Leiro analizó el proceso afirmando que "nada es imposible", a pesar de que "desde el primer día se venían teniendo decisiones arbitrarias". Al celebrar la resolución, el letrado sostuvo: "Gracias a la coherencia de los jueces de Casación y el trabajo efectuado por la defensa, pudimos llegar, demasiado tarde, a hacer Justicia", y aclaró que dicho acto consiste en "que una madre, no Morena, sino la madre de una criatura de un año esté con él".

Respecto al rol de la familia, Leiro explicó que "no fue una cuestión de convencimiento, uno se puede enojar por la acción de un hijo, pero hubo un cese por parte de ambos. No solo de Jorge, sino también de Morena en cambiar mucho la actitud que venía teniendo y cambiar su personalidad", concluyendo que "la firma del escrito fue una estrategia de la defensa consensuada por su papá y su hermana".

Al enterarse de la noticia a través del Dr. D’Angelo, Morena reaccionó con una fuerte carga emotiva. Según relató Leiro: "A Morena le avisó mi co-defensor, el Dr. D´Angelo. Cuando yo la llamé estaba llorando de la felicidad y no pudimos mantener un diálogo acorde al momento por el grado de emoción que tuvo al saber que va a estar con su hijo Amadeo".