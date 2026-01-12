Recordando al genial Freddy Rincón

Freddy Eusebio Rincón Valencia fue mucho más que un volante poderoso: fue un símbolo de una generación que elevó al fútbol colombiano a otra dimensión. Y apostá desde tu celular con la versión móvil de 1xBet en otras extraordinarias figuras del fútbol de este país.

Nacido en Buenaventura el 14 de agosto de 1966, Rincón desplegó durante décadas un fútbol de fuerza, llegada y decisión que lo convirtió en ídolo en Colombia y en Brasil. Lamentablemente, falleció tras un grave accidente de tráfico y su muerte se confirmó el 13 de abril de 2022.

Su carrera de club fue amplia y fecunda. En primer lugar, se consolidó en el fútbol colombiano con Independiente Santa Fe y América de Cali.

Luego, brilló en la liga brasileña con Palmeiras y Corinthians, donde fue capitán y figura, y tuvo pasos por el Napoli y el Real Madrid, entre otros equipos. En Corinthians dejó una huella imborrable al liderar el plantel que ganó el primer Mundial de Clubes de la FIFA en 2000, y su nombre forma parte del recuerdo afectuoso de las hinchadas sudamericanas.

Un legendario protagonista de su Selección

Con la selección colombiana Rincón fue protagonista de momentos inolvidables. Disputó los Mundiales de 1990, 1994 y 1998, y acumuló más de 80 apariciones con la camiseta tricolor, anotando goles decisivos en eliminatorias y torneos continentales. Su acción más recordada, y que quedó grabada en la memoria colectiva del país, fue el gol al seleccionado de Alemania en el Estadio San Siro el 19 de junio de 1990. Este fue un tanto agónico que aseguró el empate y clasificó a Colombia a la siguiente ronda, y que sintetiza la pasión y la ambición de aquel equipo.

Más allá de los números y los títulos, Freddy fue un referente por su carácter dentro y fuera de la cancha. Se convirtió en un mediocampista temido por sus rivales debido a la combinación de 3 factores:

su físico imponente;

su golpeo potente;

y su capacidad para llegar desde segunda línea.

Su paso por distintos países también lo mostró como un embajador del talento colombiano en ligas exigentes, ganándose el respeto de compañeros y adversarios.

La repentina pérdida tras el accidente en Cali provocó una ola de homenajes: clubes, excompañeros, periodistas y miles de aficionados recordaron no sólo sus goles y títulos. También por su entrega y el ejemplo de superación personal. Hoy, cada vez que en Colombia se evoca aquella histórica jugada de 1990 o se celebra un triunfo de Corinthians, resuena la figura del “Coloso de Buenaventura”, un nombre que seguirá vivo en la memoria del fútbol.