Red Tulum informó por dónde pasarán los ciclistas de la Vuelta a San Juan
POR REDACCIÓN
La pasión por el deporte más popular para los sanjuaninos está palpitándose minuto a minuto. Este viernes comenzará la 41ª edición de la Vuelta a San Juan y se desarrollará hasta el 1 de febrero en nueve circuitos por los departamentos de San Juan.
Cómo todos los años, habrá recorridos donde se intervendrán calles importantes de la ciudad y otras localidades. Por tal motivo, la Dirección de Coordinación de Red Tulum anunció cómo será la disposición y los recorridos que afectarán la circulación regular del sistema de transporte público de pasajeros, durante los diez días de competencia. El esquema es el siguiente:
- 23 de enero. Etapa Prólogo: de 16 hs. a 00 hs. (Santa Lucía): Concentración y salida desde calle Colón y Tomas Edison, transitando por Colón, Cordillera de los Andes, San Juan, San Lorenzo, Colon. Se realizarán 10 giros al circuito, finalizando el evento en el punto de partida.
- 24 de enero. Etapa 1: de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Pocito - Capital): Concentración y salida desde calle Mendoza entre Rivadavia y Mitre (Ref. Plaza 25 de Mayo), transitando por Mendoza, Av. J. Uñac, Calle 11, Ruta Nac. N° 40, Ruta Prov. N° 295, Ruta Prov. N° 246 (calle La Plata), Ruta Prov. N° 170 (calle Rawson), Nacional, Aguilera, Sarmiento, Ruta Nac. N° 40, ingreso a Anillo externo de Av. de Circunvalación, Salida Av. J. I. de la Roza, Urquiza, San Luis (Ref. Estadio Aldo Cantoni), donde finalizará el evento.
- 25 de enero. Etapa 2: de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Sarmiento): Concentración y salida desde calle 9 de Julio entre Rivadavia y Belgrano (Ref. Plaza Media Agua), transitando por Rivadavia, José Ares, Barboza, Ruta Nac. N° 40, Aranda, Búfano, Doncel, 25 de Mayo, Ruta Prov. N° 319, Búfano, Valencia, Carmona, Zaballa, Ruta Prov. N° 295, Mendoza, S. María del Carril, Santa María de Oro, Ruta Nac. N° 40. Se realizará un recorrido al circuito, finalizando el evento en el punto de Pedernal.
- 26 de enero. Etapa 3: de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Pocito): Concentración y salida desde Calle 5 y Vidart, transitando por calle 5, Av. J. Uñac, Calle 14, Aberastain, Calle 11, Chacabuco, Calle 5. Se realizarán 4 recorridos al circuito, finalizando el evento en el punto de partida.
- 27 de enero. Etapa 4: Contra reloj de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Rivadavia): Concentración y salida desde calle Av. J. I. de la Roza y Mons. Gallardo (Ref. Municipalidad de Zonda), transitando por Av. J. I. de la Roza, Ruta Prov. N° 12 (Ruta Interlagos), Ingreso a Parador Dique Punta Negra, donde finalizará el evento.
- 28 de enero. Etapa 5: de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Rivadavia - Ullum): Concentración y salida desde calle R. Calívar entre calle Estación y Salvador María del Carril (Ref. Parque Rivadavia), transitando por R. Calívar, Av. L. Gral. San Martín, Tte. Galíndez, Ruta Prov. N° 60, Arnobio Sánchez, Valentín Ruiz, Aviadores Españoles, Paredón Punta Negra, Ruta Interlagos, Las Moras, Hermógenes Ruiz, Valentín Ruiz, Arnobio Sánchez, Ruta Prov. N° 60, Tte. Galíndez, Av. L. Gral. San Martin, finalizando el evento frente al Complejo Científico Forense.
- 29 de enero. Etapa 6: de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Sarmiento – Pocito - Rawson): Concentración y salida desde calle Rivadavia y 9 de Julio (Ref. Plaza Media Agua), transitando por Rivadavia, José Ares, Barboza, Ruta Nac. N°40, calle 14, Aberastain, calle 11, Av. J. Uñac, Av. Mendoza, Rep. del Líbano, Av. España, Ingreso Anillo interno Av. de Circunvalación, salida Ruta Nac. N°40, Uruguay, 25 de Mayo, Rivadavia, finalizando el evento en el punto de partida.
- 30 de enero. Etapa 7: El Colorado de 7:30 hs. a 14:30 hs. (Santa Lucía - Ullum): Concentración y salida desde Gral. Paz entre Aberastain y R. Franco (Ref. Municipalidad de Santa Lucía), Gral. Paz, Colón, Av. Benavídez, Ruta Nac. N° 40, Ruta Prov. N° 436 (Talacasto), derivador Ruta Prov. N° 149, finaliza el evento en Alto del Colorado.
- 31 de enero. Etapa 8: de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Santa Lucía - 9 de Julio - Caucete): Concentración y salida desde calle Gral. Paz y Ramón Franco (Ref. Plaza Santa Lucía), transitando por Gral. Paz, Colón, Ruta Nac. N° 20, Av. De Los Ríos, Ruta prov. N° 141, ingreso Paraje Vallecito, circuito interno Paraje, Ruta Prov. N° 141, Ruta Nac. N° 20, H. Yrigoyen, Lat. Este de Av. de Circunvalación, Gral. Paz, Colón, Cordillera de los Andes, San Juan, San Lorenzo. Se realizarán 2 recorridos al circuito, finalizando el evento en el punto de partida.
- 1 de febrero. Etapa 9: de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Capital): Concentración y salida desde calle Av. J. I. de la Roza y Caseros (Ref. Municipalidad de la Capital), transitando por Av. J. I. de la Roza, Av. Rawson, Güemes, Ruta Nac. N° 40, Ingreso Anillo interno de Av. de Circunvalación. Se realizarán 8 giros al total del Anillo interno de Av. de Circunvalación, finalizando el evento en Av. de Circunvalación y Mendoza.
Puntos clave de esta edición
Participarán más de 140 ciclistas. Se han confirmado alrededor de 20 equipos, incluyendo una fuerte presencia internacional con 7 escuadras extranjeras (principalmente de países vecinos y continentales) que se medirán contra los poderosos equipos locales.
Como es tradición, la última etapa será el domingo 1 de febrero en la Avenida de Circunvalación, donde se espera una verdadera fiesta popular con miles de sanjuaninos a la vera del camino.
Antes del prólogo, se realizará la Vuelta Inclusiva en Santa Lucía (a partir de las 17:00 hs.) un espacio para ciclistas con discapacidad que ya es un sello distintivo del evento.