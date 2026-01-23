Red Tulum informó por dónde pasarán los ciclistas de la Vuelta a San Juan

La pasión por el deporte más popular para los sanjuaninos está palpitándose minuto a minuto. Este viernes comenzará la 41ª edición de la Vuelta a San Juan y se desarrollará hasta el 1 de febrero en nueve circuitos por los departamentos de San Juan.

Cómo todos los años, habrá recorridos donde se intervendrán calles importantes de la ciudad y otras localidades. Por tal motivo, la Dirección de Coordinación de Red Tulum anunció cómo será la disposición y los recorridos que afectarán la circulación regular del sistema de transporte público de pasajeros, durante los diez días de competencia. El esquema es el siguiente:

23 de enero. Etapa Prólogo: de 16 hs. a 00 hs. (Santa Lucía): Concentración y salida desde calle Colón y Tomas Edison, transitando por Colón, Cordillera de los Andes, San Juan, San Lorenzo, Colon. Se realizarán 10 giros al circuito, finalizando el evento en el punto de partida.

de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Pocito - Capital): Concentración y salida desde calle Mendoza entre Rivadavia y Mitre (Ref. Plaza 25 de Mayo), transitando por Mendoza, Av. J. Uñac, Calle 11, Ruta Nac. N° 40, Ruta Prov. N° 295, Ruta Prov. N° 246 (calle La Plata), Ruta Prov. N° 170 (calle Rawson), Nacional, Aguilera, Sarmiento, Ruta Nac. N° 40, ingreso a Anillo externo de Av. de Circunvalación, Salida Av. J. I. de la Roza, Urquiza, San Luis (Ref. Estadio Aldo Cantoni), donde finalizará el evento. 25 de enero. Etapa 2: de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Sarmiento): Concentración y salida desde calle 9 de Julio entre Rivadavia y Belgrano (Ref. Plaza Media Agua), transitando por Rivadavia, José Ares, Barboza, Ruta Nac. N° 40, Aranda, Búfano, Doncel, 25 de Mayo, Ruta Prov. N° 319, Búfano, Valencia, Carmona, Zaballa, Ruta Prov. N° 295, Mendoza, S. María del Carril, Santa María de Oro, Ruta Nac. N° 40. Se realizará un recorrido al circuito, finalizando el evento en el punto de Pedernal.

Contra reloj de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Rivadavia): Concentración y salida desde calle Av. J. I. de la Roza y Mons. Gallardo (Ref. Municipalidad de Zonda), transitando por Av. J. I. de la Roza, Ruta Prov. N° 12 (Ruta Interlagos), Ingreso a Parador Dique Punta Negra, donde finalizará el evento. 28 de enero. Etapa 5: de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Rivadavia - Ullum): Concentración y salida desde calle R. Calívar entre calle Estación y Salvador María del Carril (Ref. Parque Rivadavia), transitando por R. Calívar, Av. L. Gral. San Martín, Tte. Galíndez, Ruta Prov. N° 60, Arnobio Sánchez, Valentín Ruiz, Aviadores Españoles, Paredón Punta Negra, Ruta Interlagos, Las Moras, Hermógenes Ruiz, Valentín Ruiz, Arnobio Sánchez, Ruta Prov. N° 60, Tte. Galíndez, Av. L. Gral. San Martin, finalizando el evento frente al Complejo Científico Forense.

El Colorado de 7:30 hs. a 14:30 hs. (Santa Lucía - Ullum): Concentración y salida desde Gral. Paz entre Aberastain y R. Franco (Ref. Municipalidad de Santa Lucía), Gral. Paz, Colón, Av. Benavídez, Ruta Nac. N° 40, Ruta Prov. N° 436 (Talacasto), derivador Ruta Prov. N° 149, finaliza el evento en Alto del Colorado. 31 de enero. Etapa 8: de 15:30 hs. a 20:30 hs. (Santa Lucía - 9 de Julio - Caucete): Concentración y salida desde calle Gral. Paz y Ramón Franco (Ref. Plaza Santa Lucía), transitando por Gral. Paz, Colón, Ruta Nac. N° 20, Av. De Los Ríos, Ruta prov. N° 141, ingreso Paraje Vallecito, circuito interno Paraje, Ruta Prov. N° 141, Ruta Nac. N° 20, H. Yrigoyen, Lat. Este de Av. de Circunvalación, Gral. Paz, Colón, Cordillera de los Andes, San Juan, San Lorenzo. Se realizarán 2 recorridos al circuito, finalizando el evento en el punto de partida.

Puntos clave de esta edición

Participarán más de 140 ciclistas. Se han confirmado alrededor de 20 equipos, incluyendo una fuerte presencia internacional con 7 escuadras extranjeras (principalmente de países vecinos y continentales) que se medirán contra los poderosos equipos locales.

Como es tradición, la última etapa será el domingo 1 de febrero en la Avenida de Circunvalación, donde se espera una verdadera fiesta popular con miles de sanjuaninos a la vera del camino.

Antes del prólogo, se realizará la Vuelta Inclusiva en Santa Lucía (a partir de las 17:00 hs.) un espacio para ciclistas con discapacidad que ya es un sello distintivo del evento.