Reta es una pequeña localidad del partido de Tres Arroyos ubicada a unos 580 km de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por su ambiente silencioso, extensas playas de arena fina y vegetación autóctona. A diferencia de los principales balnearios de la Costa Atlántica, este destino ofrece menos turistas, más naturaleza y tranquilidad, ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano. (Todo Noticias)

Una de las características más llamativas de Reta es su túnel peatonal bajo los médanos que conecta el centro del pueblo con la zona de playa. La estructura, además de facilitar el acceso, constituye uno de los atractivos distintivos del balneario y una de las primeras postales que sorprenden a sus visitantes.

Publicidad

Además de disfrutar de sus playas amplias y poco concurridas, Reta ofrece varias actividades vinculadas al contacto con la naturaleza:

Cruzá el túnel subterráneo y viví una experiencia pintoresca hacia la playa.

Avistaje de aves, especialmente al amanecer, cuando la diversidad de especies es más visible.

Visitar la desembocadura del río Quequén Salado para pesca o contemplación.

Recorrer la Reserva Natural Municipal con sus dunas y ecosistemas protegidos.

Conocer el Museo de la Yerba Mate, único en la provincia.

Reta está cerca de otros balnearios como Claromecó (con su faro emblemático) y Orense, que suman opciones para escapadas de día en la misma región. Su ubicación mantiene un equilibrio entre cercanía a servicios urbanos y la experiencia de un balneario rústico y en contacto con la naturaleza.