Una familia del barrio La Estación, en Rawson, sufrió un robo en su domicilio durante la madrugada del martes 13 de enero. Los delincuentes ingresaron forzando una ventana y se llevaron varios objetos del hogar, quedando grabados por las cámaras de seguridad.

Según contó la víctima a DIARIO HUARPE, los ladrones ingresaron por una medianera y fueron captados por las cámaras de la zona. En las imágenes se puede observar el momento exacto en que los delincuentes cruzan la medianera: uno de ellos lo hace con la cara semitapada y completamente vestido de negro, mientras que el otro aparece a cara descubierta, vistiendo una camiseta de un conocido equipo de básquet.

Entre los objetos sustraídos se encuentran una bicicleta SLP rodado 29, negra con detalles grises, un televisor de 42 pulgadas marca ILO, dinero en efectivo y una tetera eléctrica.

Tras el robo, la familia realizó la denuncia en la Comisaría 6°. A pesar de contar con estas pruebas visuales, la policía no realizó allanamientos inmediatos, aunque la causa sigue bajo investigación. Los afectados buscan recuperar los objetos sustraídos.