En las últimas horas, la tranquilidad del exclusivo Barrio Parque se vio alterada tras confirmarse que la casa de Carolina “Pampita” Ardohain fue blanco de un robo cuidadosamente planificado. La modelo e influencer se encuentra actualmente en Europa, participando de eventos de moda, y fue en el marco de esa ausencia que los delincuentes actuaron.

La noticia se conoció a través de una primicia de Rotativo del Aire por Radio Rivadavia, donde el periodista Rodrigo Porto reveló los primeros detalles. Según trascendió, los ladrones ingresaron a la vivienda ubicada en la calle Juez Tedín, en su cruce con Miguel Cané, y se alzaron con dinero en efectivo de una caja fuerte y distintos objetos de valor.

Las primeras investigaciones apuntan a que los delincuentes sabían de la ausencia de la modelo y actuaron en un momento calculado. Aunque la suma de lo robado aún se mantiene en reserva, el hecho generó preocupación y refuerzo de la seguridad en la zona, donde también viven figuras como Susana Giménez y Marcela Tinayre.

Pampita había adquirido esta propiedad tras mudarse de su anterior mansión en avenida Libertador, una casa de tres plantas con siete dormitorios y 11 baños, que compartía con Roberto García Moritán antes de la separación. La actual vivienda se caracteriza por su diseño contemporáneo, grandes ventanales al jardín trasero y pisos de mármol, pensados para la dinámica familiar con sus cuatro hijos.

Mientras tanto, la modelo continúa en España, donde fue una de las protagonistas del desfile de Carolina Herrera, compartiendo momentos con otras celebridades argentinas como María Becerra y Valeria Mazza. En sus redes sociales mostró cada uno de los looks que llevó durante su estadía, desde un vestido asimétrico decorado con flores hasta un imponente strapless con capa, con el que se dejó ver junto a Sebastián Yatra y Luis Fonsi en el front row.