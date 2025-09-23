Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Investigación

Robo en la casa de Pampita: la modelo contó que recuperó documentación de su hija

Carolina Pampita Ardohain regresó a su vivienda en barrio Parque tras un robo que dejó pérdidas materiales y complicaciones administrativas, incluido el permiso de viaje de su hija Ana. Parte de la documentación fue recuperada gracias a la intervención de un vecino.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Carolina Pampita Ardohain habló del robo que sufrió en su casa. (Foto captura de video)

Carolina Pampita Ardohain sufrió un robo en su hogar mientras se encontraba de viaje, situación que le ocasionó pérdidas materiales y la obligación de realizar diversos trámites, dado que entre los objetos sustraídos estaba el permiso de viaje de su hija Ana. Tras el robo, Pampita volvió a casa con la niña acompañada de custodia policial

La modelo regresó el último lunes a la vivienda ubicada en el barrio porteño de Parque, acompañada de su hija menor y bajo custodia policial asignada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a los medios, Pampita indicó que no podía brindar muchos detalles debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa, aunque confirmó que parte de su documentación fue recuperada: “Una persona se comunicó con Lizardo Ponce de Rumis y me las devolvió”, explicó.

Publicidad

Según informaron medios locales, siete personas ingresaron al domicilio el viernes anterior y permanecieron allí alrededor de seis horas. La investigación continúa su curso para determinar la responsabilidad de los involucrados y esclarecer los hechos.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS