Carolina Pampita Ardohain sufrió un robo en su hogar mientras se encontraba de viaje, situación que le ocasionó pérdidas materiales y la obligación de realizar diversos trámites, dado que entre los objetos sustraídos estaba el permiso de viaje de su hija Ana. Tras el robo, Pampita volvió a casa con la niña acompañada de custodia policial

La modelo regresó el último lunes a la vivienda ubicada en el barrio porteño de Parque, acompañada de su hija menor y bajo custodia policial asignada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a los medios, Pampita indicó que no podía brindar muchos detalles debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa, aunque confirmó que parte de su documentación fue recuperada: “Una persona se comunicó con Lizardo Ponce de Rumis y me las devolvió”, explicó.

Según informaron medios locales, siete personas ingresaron al domicilio el viernes anterior y permanecieron allí alrededor de seis horas. La investigación continúa su curso para determinar la responsabilidad de los involucrados y esclarecer los hechos.