Robo en la casa de Pampita: la modelo contó que recuperó documentación de su hija
POR REDACCIÓN
Carolina Pampita Ardohain sufrió un robo en su hogar mientras se encontraba de viaje, situación que le ocasionó pérdidas materiales y la obligación de realizar diversos trámites, dado que entre los objetos sustraídos estaba el permiso de viaje de su hija Ana. Tras el robo, Pampita volvió a casa con la niña acompañada de custodia policial
La modelo regresó el último lunes a la vivienda ubicada en el barrio porteño de Parque, acompañada de su hija menor y bajo custodia policial asignada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a los medios, Pampita indicó que no podía brindar muchos detalles debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa, aunque confirmó que parte de su documentación fue recuperada: “Una persona se comunicó con Lizardo Ponce de Rumis y me las devolvió”, explicó.
Según informaron medios locales, siete personas ingresaron al domicilio el viernes anterior y permanecieron allí alrededor de seis horas. La investigación continúa su curso para determinar la responsabilidad de los involucrados y esclarecer los hechos.
El legendario actor estadounidense sorprendió al coronar la cima del Pico Lassen, en California, a sus 85 años. En redes sociales compartió imágenes y reflexiones sobre la naturaleza, la familia y el paso del tiempo. “El reloj corre para todos, pero los momentos que creamos duran toda la vida”, expresó.
El senador nacional Martín Lousteau cuestionó al gobierno de Javier Milei por acudir al Tesoro de los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria y la pérdida de reservas. En declaraciones públicas, habló de “un plan que no funciona”, alertó sobre el costo fiscal de la baja de retenciones y consideró que el eventual préstamo norteamericano responde a intereses políticos de Donald Trump.
Un detenido, un baleado y seis prófugos: lo que dejó la pelea entre dos facciones de la barra de San Martín
El Servicio Secreto estadounidense desarticuló una sofisticada red de telecomunicaciones ilegales a menos de 56 kilómetros de la ONU. El hallazgo incluyó más de 300 servidores y 100.000 tarjetas SIM activas, capaces de bloquear llamadas de emergencia, saturar las redes y dejar incomunicado al estado.