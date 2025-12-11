Román Herrmann volvió a escribir su nombre en la historia del ajedrez local al consagrarse campeón del Torneo Sanjuanino 2024, certamen disputado este fin de semana en la Biblioteca Franklin con la participación de cerca de 60 jugadores. A sus 29 años, alcanzó su tercer título provincial y lo hizo con una actuación sólida que lo dejó invicto y ganador en los desempates.

El torneo se desarrolló a siete rondas con un ritmo de 90 minutos por jugador. Herrmann logró cinco victorias y dos empates, alcanzando los seis puntos que lo llevaron a definir el campeonato en partidas rápidas ante Gabriel Pereira y Fernando Di Siasio, los mismos rivales con los que había igualado. En ambos encuentros de desempate, jugados a 15 minutos, volvió a imponerse y se aseguró el título.

El ajedrecista destacó la dificultad de competir en su tierra natal. “Jugar en San Juan es más complicado porque te conocen, vienen motivados y te quieren ganar. Me exige darlo todo y no desconcentrarme”, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE. Aun así, valoró el acompañamiento familiar en las jornadas decisivas: “Mi mamá y mi novia estuvieron ahí, y eso me ayudó mucho”.

Herrmann también resaltó que este título tiene un valor especial, ya que lo consiguió sin perder ninguna partida. En anteriores campeonatos, recordó, había llegado a la consagración tras remontar derrotas o empates. “Esta vez quedé invicto y pude ganar todo lo que me tocó”, señaló.

El flamante tricampeón reconoció que estaba “medio retirado” de la competencia, enfocado en su academia internacional, la preparación de niños y la organización de la Liga Provincial de Ajedrez, que coordina junto a la Biblioteca Franklin y su presidente, Pablo González. Este año la liga reunió a un promedio de 100 niños por fecha, de marzo a noviembre, y varios de esos pequeños talentos participaron por primera vez del torneo mayor.

Con su regreso triunfal, Herrmann reafirma su liderazgo en el tablero sanjuanino y anticipa su intención de volver al ruedo competitivo.