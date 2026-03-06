Un bebé de 15 meses fue asesinado a balazos este jueves por la tarde en Rosario, luego de que un hombre disparara contra una casa donde funcionaba una barbería tras una discusión ocurrida minutos antes. El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad y terminó con un sospechoso detenido mientras la Policía busca a otro presunto participante del ataque.

El crimen se produjo cerca de las 19 en una vivienda ubicada en calle Melincué al 6100, en el barrio Roque Sáenz Peña. Según la reconstrucción del caso, uno de los involucrados en una pelea regresó armado al lugar y efectuó varios disparos contra el domicilio, donde se encontraba el niño junto a su familia.

De acuerdo con testigos, la discusión comenzó dentro de la barbería cuando uno de los hombres se estaba cortando el pelo. En ese momento, otro hombre pasó en su auto por la puerta del local y desde el interior del comercio alguien arrojó una botella que rompió la luneta del vehículo.

Tras el incidente, el conductor habría lanzado una advertencia antes de retirarse. “Ahora volvemos”, fue la frase que escucharon algunas personas que estaban en el lugar, según relataron vecinos y consignaron medios locales.

Minutos más tarde, uno de los involucrados regresó acompañado por otras personas. Según los primeros testimonios, un hombre descendió de una moto y abrió fuego contra la vivienda, provocando pánico entre quienes se encontraban dentro y en la vereda.

Uno de los proyectiles impactó en el hombro del bebé, identificado como Gian, hijo del dueño de la barbería. El pequeño fue trasladado de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña, pero llegó sin signos vitales y los médicos no pudieron salvarlo.

Un vecino que presenció la escena relató el dramático momento. “Cuando llegué, el nene estaba inconsciente. Lo veíamos todos los días en la vereda”, contó, y lo describió como “la debilidad de toda la cuadra”, ya que había comenzado a caminar recientemente.

Tras el ataque, un vecino logró reducir a uno de los sospechosos, quien posteriormente fue detenido por la Policía. El arrestado fue identificado como M. A. K. P., de 25 años, y los investigadores creen que sería quien efectuó los disparos. Durante el procedimiento se secuestró un revólver calibre .32.

Según fuentes del caso, el detenido posee antecedentes por robo de motocicletas y portación ilegal de arma de fuego. Mientras tanto, la investigación continúa para identificar y localizar a otro hombre que habría participado del ataque armado.